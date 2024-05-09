Azerbaycan Büyükelçisi RTÜK Başkanı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Azerbaycan Büyükelçisi RTÜK Başkanı'nı ziyaret etti

Azerbaycan Büyükelçisi RTÜK Başkanı\'nı ziyaret etti

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'i ziyaret etti. Büyükelçi Memmedov ve beraberindeki heyet, iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirmek ve yayıncılık alanındaki son gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere Ebubekir Şahin'e ziyarette bulundu. Görüşmede, Büyükelçi Memmedov, Türkiye - Azerbaycan ilişkilerinin tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini ve özellikle Türk dünyası devletleri tarafından takdirle karşılandığını belirtti. Başkan Şahin de Azerbaycan ile Türkiye'nin vazgeçilmez bir bağı olduğunu belirtti.

09.05.2024 17:01  Güncelleme: 17:14
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Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'i ziyaret etti.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Memmedov ve beraberindeki heyet, iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirmek ve yayıncılık alanındaki son gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere Ebubekir Şahin'e ziyarette bulundu.

Görüşmede, Büyükelçi Memmedov, Türkiye - Azerbaycan ilişkilerinin tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini ve özellikle Türk dünyası devletleri tarafından takdirle karşılandığını belirtti.

Memmedov, gençlerin ve çocukların iki devlet, tek millet bilinciyle yetiştirilmesinin önemini vurguladı.

Başkan Şahin de Azerbaycan ile Türkiye'nin vazgeçilmez bir bağı olduğunu belirtti. İki ülke arasındaki ilişkilerin titizlikle korunmasının ve güçlendirilmesinin tüm coğrafyaya çok büyük katkıları olacağını ifade eden Şahin, Azerbaycan Cumhuriyeti Görsel İşitsel Konseyi (ARAŞ) Başkanı İsmet Sattarov ile de çok iyi ikili ilişkiler yürütüldüğünü kaydetti.

Şahin, Başkan Sattarov ile sonbaharda RTÜK öncülüğünde ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altında kurulması planlanan Türk Devletleri Teşkilatı Düzenleyici Otoriteler Forumu T-BRAF'a ilişkin irtibat halinde olduklarını belirtti.

Görüşme karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.

Görüşmeye, Azerbaycan Büyükelçiliğinden Müsteşar Eldar Aliyev ve Başkatip Aygün Gojayeva ile Üst Kurul Başkan Yardımcısı Deniz Güler ve Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkan Vekili Osman Arvas da eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Azerbaycan Büyükelçisi RTÜK Başkanı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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