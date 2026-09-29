Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Infantino ile U-15 hazırlıklarını görüştü - Son Dakika
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Infantino ile U-15 hazırlıklarını görüştü

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Infantino ile U-15 hazırlıklarını görüştü
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu Bakü'de kabul etti. Görüşmede gelecek ay Azerbaycan'da ilk kez düzenlenecek FIFA U-15 Dünya Şampiyonası ve Festivali ile 2027'de yapılacak 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası hazırlıkları ele alındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Infantino ile bir araya geldi.

Aliyev, dünyada ve Azerbaycan'da futbolun geliştirilmesine yönelik çalışmalara verdiği destek dolayısıyla Infantino'ya teşekkür etti.

Aliyev, gelecek ay Azerbaycan'da ilk kez düzenlenecek 15 yaş altı erkek futbolcular arasında FIFA U-15 Dünya Şampiyonası ve Festivali ile 2027'de yapılacak 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası hazırlıklarının üst düzeyde sürdürüldüğünü belirtti.

Azerbaycan'ın bu gibi spor etkinliklerine ev sahipliği yapmasının önemine dikkati çeken Aliyev, organizasyonların genel olarak bölgede futbolun gelişimine katkı sağlamasını umduğunu ifade etti.

Infantino da kabul dolayısıyla Aliyev'e teşekkür etti.

Azerbaycan'da ilk kez düzenlenecek 15 yaş altı erkek futbolcular dünya şampiyonası ve festivalinin önemine değinen Infantino, dünya spor kamuoyunun dikkatinin bu etkinliğe yöneleceğini söyledi.

Görüşmede, Azerbaycan'da futbolun geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar ele alınırken, son dönemde bu alanda elde edilen başarılara değinildi.

Azerbaycan ile FIFA arasında başarılı bir işbirliği tesis edildiği vurgulanan görüşmede, ortaklığın geleceğine ilişkin konular görüşüldü.

Görüşmede, ayrıca Azerbaycan Futbol Federasyonları Birliğinin (AFFA) FIFA'nın faaliyetlerine verdiği desteğin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Kaynak: AA
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