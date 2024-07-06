Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı Tebrik Etti - Son Dakika
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı Tebrik Etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ı tebrik etti. Aliyev, Pezeşkiyan'ın seçim zaferini kutlayarak, Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin genişletilmesi için ortak çabaların devam edeceğini belirtti.

06.07.2024 13:13
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ı tebrik etti.

Aliyev, yayımladığı tebrik mesajında, İran'da cumhurbaşkanı seçimini ikinci turda yüzde 53,7 ile kazanan Pezeşkiyan'ı yürekten kutladığını belirtti.

Azerbaycan ile İran arasında ortak dini ve kültürel köklere, dostluk ve kardeşlik gibi sağlam temeller üzerine kurulu ilişkilere büyük önem verdiklerini vurgulayan Aliyev, "Geçtiğimiz on yıllar boyunca karşılıklı yarara dayalı işbirliğimizin başta ekonomi, ulaştırma, enerji ve insani alanlar olmak üzere tüm alanlarda dinamik şekilde gelişerek bugünkü seviyeye ulaşmasından ve yeni bir içerik kazanmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

"Karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin genişletilmesini sağlayacağız"

Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve iyi komşuluk esasına dayalı olarak varılan anlaşmaların, hayata geçirilen ortak projelerin iki ülkenin refahına, bir bütün olarak bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına ve güvenliğine hizmet ettiğini belirten Aliyev, şunları kaydetti:

"Eminim ki ortak çabalarımızla Azerbaycan ile İran arasında halklarımızın ve ülkelerimizin çıkarları doğrultusunda geleneksel dostluk ilişkilerinin daha da güçlendirilmesini ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin genişletilmesini sağlayacağız."

Azerbaycan ile İran arasındaki işbirliğini geliştirme imkanlarını görüşmek amacıyla Pezeşkiyan'ı ülkesine davet eden Aliyev, "Sizlere en iyi dileklerimi iletiyor ve İran halkının refahı adına bundan sonraki faaliyetlerinizde başarılar diliyorum." ifadesine yer verdi.

İran'da reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, 14. dönem cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı Tebrik Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı Tebrik Etti - Son Dakika
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