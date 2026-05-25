Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 108. Yılı Tiflis'te Kutlandı

25.05.2026 21:28
Tiflis'te Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 108. yılı için resepsiyon düzenlendi, ilişkiler vurgulandı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, 28 Mayıs 1918'de ilan edilen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 108. yılı kutlandı.

Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçiliğince, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 108. yılı vesilesiyle Tiflis'te bir otelde resepsiyon verildi.

Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Faik Guliyev'in ev sahipliğinde gerçekleşen programa, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti Başkanı Zurab Pataradze, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Mustafa Türker Arı, bakanlar, milletvekilliler ve çok sayıda davetli katıldı.

Azerbaycan ile Gürcistan milli marşlarının çalınmasıyla başlayan programda konuşan Büyükelçi Faik Guliyev, bu günü Tiflis'te kutladıklarından dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Guliyev, Azerbaycan bağımsızlığının 28 Mayıs 1918'de Tiflis'te ilan edildiğini, Azerbaycan halkının o zaman tüm dünyaya özgür ve bağımsız olmak istediğini gösterdiğini belirtti.

Büyükelçi Guliyev, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan devleti, Ulu Önder Haydar Aliyev'in siyasi dehasının ve sonsuz vatan sevgisinin muhteşem tecessümüdür. Bu siyasi çizgi, günümüzde Azerbaycan Cumhurbaşkanı, muzaffer Başkomutan İlham Aliyev tarafından başarıyla sürdürülüyor. Azerbaycan halkının on yıllardır arzusu olan toprak bütünlüğümüzün temin edilmesi Cumhurbaşkanı Aliyev'in liderliğiyle hayata geçirildi. Halkımız tarihi adaleti sağladı, milli gururunu geri aldı ve işgali kabullenmeyeceğini dünyaya bir kez daha beyan etti."

Yarın da Gürcistan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 108. yılı vesilesiyle kutlamaların yapılacağını aktaran Guliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Gürcistan hükümetine tebrik mektubunu gönderdiğini kaydetti.

"Güney Kafkasya'da barış ve refahı destekliyoruz"

Programda konuşan Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili de Azerbaycan, cumhuriyetinin kuruluşunun 108. yılını kutladı.

Gürcistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her alanda dinamik şekilde geliştiğini vurgulayan Papuaşvili, "Her ülkenin kendi geleceğini belirleme, ulusal kimliğini koruma ve ulusal çıkarları doğrultusunda hareket etme hakkına sahip olduğu konusunda hemfikiriz. Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler bunun bir örneğidir." ifadelerini kullandı.

Papuaşvili, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın sağlanmasını desteklediklerini kaydederek, "Gürcistan, her zaman Güney Kafkasya bölgesinde barış ve refahı destekledi, gelecekte de komşu devletlerimizle birlikte bu yönde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Azerbaycan hakkında kısa bir tanıtım filminin de gösterildiği resepsiyonda, davetlilere Azerbaycan mutfağından lezzetler ikram edildi.

Kaynak: AA

