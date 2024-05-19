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- Azerbaycan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

Yamaç paraşütçüleri gökyüzünde Türk bayrağı dalgalandırdı

BAKÜ - Azerbaycan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlanırken, düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Azerbaycan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu yaşandı. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105'inci yıl dönümü Devlet Tarih-Kültür ve Tabiat Koruma Alanı "Beşparmak Dağı'nda" Türkiye-Azerbaycan İşadamları ve Sanayicileri Birliği tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı. Programda gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuşları, uçurtma festivali, çeşitli entelektüel ve eğlenceli etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Yamaç paraşütü sırasında Azerbaycan-Türkiye bayrakları göndere çekilirken, paraşütçüler üzerinde Atatürk'ün resminin bulunduğu Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı. Beşparmak Dağı arazisine fidanların da dikildiği program, uçurtma festivali ile son buldu.

Etkinliğe TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat, TÜİB üyeleri, şehit aileleri ve çocukları katıldı.

"105'inci yılı olması münasebetiyle 105 ağaç dikeceğiz"

19 Mayıs Bayramı'nın Azerbaycan'da gerçekleştirilmesinden mutluluk duyduğunu belirten TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat, "Azerbaycan için önemli bir nokta olan bu Beşparmak dağında Azerbaycan'ın doğal güzelliğini tanıtmak, gençlerin bir araya gelmesine, eğlenmesine, sağlıklı bir şekilde spor etkinliği yapmasına katkıda bulunmak ve dikkat çekmek amacıyla bugün hepimiz bir aradayız. Gördüğünüz gibi çocukların, gençlerin, ebeveynlerin eğlencesi güzel bir anmaya vesile oldu. Bu vesile ile bizde 105'inci yılı olması münasebetiyle 105 ağaç dikeceğiz" açıklamasında bulundu.

"Çocuklarımıza burada doğayı ve tabiatı sevdireceğiz"

Yamaç paraşütünün en büyük turizm aktivitelerinden olduğunu bildiren paraşütçü Serdar Şahin, "Bu spora sadece spor dalı olarak bakmamak lazım. Görüyorsunuz doğanın içindeyiz. Hem uçacağız, hem de bu etkinliğin içinde olacağız. İnsanlarımıza çocuklarımıza burada doğayı ve tabiatı sevdireceğiz. Bu tabi ki tek spor değil, turizmin en büyük aktivitesi. Ülkemizdeki en büyük eksiklerden birisi turizm aktiviteleri. Onu da bu bölgelerde yerine getireceğiz" dedi.