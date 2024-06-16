Azerbaycan'da bayram namazı kılındı - Son Dakika
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Azerbaycan'da bayram namazı kılındı

- Azerbaycan'da bayram namazı kılındı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de camileri dolduran binlerce Müslüman bayram namazı kıldı.

16.06.2024 18:42
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- Azerbaycan'da bayram namazı kılındı

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de camileri dolduran binlerce Müslüman bayram namazı kıldı.

Azerbaycan'da Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor. Başkent Bakü'de Kurban Bayramı, kılınan bayram namazı ile başladı. Bakü'de binlerce Müslüman Şehitlik Camii'ne gelerek cami içerisinde, yer bulamayanlar ise cami avlusunda bayram namazı kıldı.

Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı yürekten kutladığını ifade eden cami cemaatinden Mustafa Yeşil, "Bu bayram Bakü'de olmak bize nasip oldu. Bayram namazımızı Bakü Şehitler Camii'nde kıldık. Buradaki Azerbaycanlı kardeşlerimizle bayramlaştık. Rabbim güzellikler nasip etsin, hayırlar nasip eylesin, bütün İslam aleminin bayramı mübarek olsun" dedi.

Kurban Bayramı'nın insanları sevgi ve yardımlaşma için bir araya getiren bir bayram olduğunu vurgulayan Aziz Sultan, "Bugün bu güzel günde Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Kurban paylaşmaktır, kurban bölüşmektir, kurban yardımlaşmaktır, kurban Allah için insanların birliğini ve sevgisini bildiren bir bayramdır. Bugün Kurban Bayramı'na bayrağı özgürce dalgalanan bir ülkede girdiğimiz için Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Bugün Bakü Şehitliği'ndeyiz, Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin, bütün gazilerimize şifa versin, vatanımızı korusun ve bütün İslam alemini korusun. Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'da Kurban Bayramı nedeniyle 20 Haziran'a kadar tatil ilan edildi.

Kaynak: İHA

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