Azerbaycan'da DELİ Kamikaze İHA Tanıtıldı - Son Dakika
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Azerbaycan'da DELİ Kamikaze İHA Tanıtıldı

Azerbaycan\'da DELİ Kamikaze İHA Tanıtıldı

Titra Teknoloji, ADEX 2024'te DELİ Kamikaze İHA ve diğer insansız hava araçlarını sergiledi.

27.09.2024 13:19
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Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve Azerbaycan'da test edilen Kamikaze İHA DELİ, Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (ADEX 2024) vitrine çıktı.

Titra Teknoloji, ADEX 2024 Fuarı'nda kamikaze İHA DELİ, keşif-gözetleme görevleri için geliştirilen PARS İHA ve insansız helikopter ALPİN'i tanıttı.

Pasifik Teknoloji Genel Müdürü ve Titra Teknoloji Kurucu Ortağı Muhammed Selman Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin teknoloji ihracatı artırmak için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Pasifik Teknoloji'den alınan güç ile Titra olarak başta dost ve müttefik ülkeler olmak üzere uluslararası çapta etkinliklerini artıracaklarını vurgulayan Dönmez, savunma sanayisine yönelik hedeflerini de ADEX fuarına katılım göstererek somutlaştırdıklarını ifade etti.

Titra olarak askeri ve sivil kullanıma uygun insansız hava araçları sistemleri, akıllı sağlık sistemleri, akıllı şehirler, yapay zeka, siber güvenlik teknolojileri, büyük veri analizi gibi alanlarda inovatif projeler ürettiklerini anlatan Dönmez, Türkiye'nin ilk insansız helikopteri olarak envantere alınan ALPİN'in ardından DELİ Kamikaze İHA ve PARS İHA ürünlerini göreve hazırlandığını bildirdi.

ADEX'in Azerbaycan'daki mevcut ilişkileri güçlendirmek ve yeni ilişkiler gerçekleştirmek için önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Dönmez, şöyle konuştu:

"En önemli hedefimiz, ilk aşamada Azerbaycan ordusunun envanterinde ürünlerimizin yer almasına yönelik çalışmalar yapmak. Onun hemen akabinde de birlikte mutlaka bir teknoloji transferi iş birliğini ve ortak üretim tesisi kurmayı hayata geçirmek istiyoruz. Temel hedefimiz ise ürünlerimizi dost ve müttefik ülkelerin savunma sanayilerine sunarak uluslararası pazarda yer edinmek ve bu ülkelerle iş birliği içinde çalışabilmek.

Azerbaycan nezdinde uzun zamandır kuvvetler ile görüşmelerimiz devam ediyor. Azerbaycan'da yetkililer özellikle DELİ 2 Kamikaze İHA'mız ile yakından ilgilendi. Geçtiğimiz yıl haziran ayında 2 adet DELİ ile patlatma testini kardeş ülkemiz Azerbaycan'da gerçekleştirmiştik. Bu yıl Konya'da gerçekleşen teste de Azerbaycan ekibi gözlemci olarak katıldı. Azerbaycan şu anda yoğun olarak ilişkilerimizi yürüttüğümüz ve önceliklendirdiğimiz bir ülke. Hali hazırda olan verimli ilişkilerimizi bir üst seviyeye çıkartmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Türkiye'nin ilk insansız helikopteri ALPiN, askeri görevlerde ulaşılması zor ve riskli yerlere malzeme ve diğer lojistik ihtiyaçların hızlı şekilde taşınması için kullanılıyor.

Katapulttan fırlatılabilen, sürü kabiliyeti ile donatılmış etkili bir harp başlığına sahip DELİ Kamikaze İHA, seri üretim aşamasına getirildi.

PARS İHA, hem askeri hem de ticari uygulamalar için minimum radar görünürlüğü ile hassas istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) yetenekleri sağlayan bir platform olarak geliştirildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Helikopter, Azerbaycan, Teknoloji, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan'da DELİ Kamikaze İHA Tanıtıldı - Son Dakika

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