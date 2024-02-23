Azerbaycan'da Hocalı katliamı kurbanlarına ait toplu mezar bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Azerbaycan'da Hocalı katliamı kurbanlarına ait toplu mezar bulundu

Azerbaycan\'da Hocalı katliamı kurbanlarına ait toplu mezar bulundu

Azerbaycan'ın Hocalı bölgesinde yapılan altyapı çalışmaları sırasında insan kalıntılarına rastlandı. Araştırmada, elleri bağlı ve işkence izleri bulunan 4 kişinin kalıntıları tespit edildi. 1992 yılında Ermeni güçlerinin saldırısı sonucu Hocalı'da 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetmiş, 1275 kişi ise esir alınmıştı.

23.02.2024 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan'ın Hocalı bölgesinde katliam kurbanlarına ait olduğu düşünülen kalıntıların yer aldığı toplu mezar bulundu.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Hocalı kent merkezinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasındaki kazılarda insan kalıntılarının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, ilgili kurumlardan uzmanların katılımıyla yapılan araştırmada biri yaklaşık 5 yaşında 4 kişinin kalıntılarının bulunduğu kaydedildi.

Aynı yerde gömülü bu kişilerin ellerinin bağlı olduğu ve işkence bulgularına rastlandığı belirtildi.

Ermeni güçleri, 26 Şubat 1992'de Karabağ'daki Hocalı kasabasına saldırmıştı. Saldırıda Hocalı'da savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetmişti. Hocalı'da 1275 Azerbaycanlı, Ermeni güçlerince esir almıştı, bunlardan 150'sinin akıbeti hala bilinmiyor.

Kaynak: AA

Azerbaycan, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan'da Hocalı katliamı kurbanlarına ait toplu mezar bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 16:09:05. #1.13#
SON DAKİKA: Azerbaycan'da Hocalı katliamı kurbanlarına ait toplu mezar bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement