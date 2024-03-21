Azerbaycan\'da Nevruz Bayramı Kutlamaları

Türk dünyasının en önemli bayramlarından, baharın habercisi kabul edilen Nevruz Bayramı, Azerbaycan'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Bakü'deki tarihi İçerişehir'de ve Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'ta yapılan kutlamalarda, Azerbaycan'ın farklı bölgelerinden gelen yöresel kıyafetli sanatçılar müzik ve dans gösterileri sundu.
Bakülülerin ilgi gösterdiği kutlamalarda, Nevruz Bayramı'nın simge karakterleri Köse ve Keçel'in atışmaları ilgiyle izlendi. Cambazların gösterileri kutlamalara renk kattı.
Etkinlik alanlarında kurulan stantlarda yöresel yemekler, kıyafetler ve el sanatları tanıtıldı.
Şeki'de de kutlamalar yapıldı
Ülkenin kuzeybatısında, tarihi yapıların yer aldığı UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Şeki'deki kutlamalar da renkli görüntülere sahne oldu.
Kale duvarları içerisinde, tarihi Han Sarayı bahçesinde yapılan kutlamalara çok sayıda vatandaş katıldı.
Yöresel kıyafetli sanatçıların gösterileriyle devam eden kutlamalarda, Köse ve Keçel katılımcıları eğlendirdi.
Nevruz dolayısıyla 27 Mart'a kadar resmi tatil ilan edilen ülkede kutlamalar tatil boyunca devam edecek.
Azerbaycan'da Nevruz geleneği
Azerbaycanlılar, Nevruz Bayramı'nı çeşitli adetlerle kutluyor. Nevruz etkinliklerine bir ay öncesinde başlayan Azerbaycanlılar, "su, ateş, rüzgar ve toprak çarşambası" dedikleri günlerde farklı ritüeller yapıyor.
"Su çarşambası"nda, evin etrafına su serpilirken, "ateş çarşambası"nda mahallelerde ateşler, evlerde de evin her ferdi için birer mum yakılıyor.
"Rüzgar çarşambası"nda da benzer etkinliklerle kutlamalar sürdürülürken, en önemli kutlama "toprak çarşambası"nda yapılıyor. "Toprak çarşambası"nda mahallelerde büyük ateşler yakılırken, evlerde de yöresel tatlı ve yemeklerden oluşan sofralar kuruluyor.
Ateşten atlamak ve atlarken "Ağırlığım, uğurluğum odda kalsın." demek, yüzük falına bakmak, yumurta boyamak ve horoz dövüştürmek, Nevruz gelenekleri arasında bulunuyor.
Azerbaycan'da bir kaba konularak ıslatılan buğdayların yeşermesi sonucu oluşan "semeni", Nevruz'un en önemli sembolü kabul ediliyor.
Toprağın yeşermesiyle hayat ve bereketin de sembolü olan semeninin, Nevruz'dan bir ay önce hazırlanmasına başlanıyor ve bir ayda yeşeren çim, etrafına kırmızı kurdele bağlanarak evlerde masaların ortasına konuluyor.
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Trakya Üniversitesi'nde 21 Mart Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada Türk milletinin kahramanlık öyküsünü vurgulayarak, Türk milletinin tarihten silinmek istendiği dönemlerde bile ayakta kalmayı başardığını belirtti. Tabakoğlu, Türk milletinin yeniden doğuşuna işaret eden Nevruz kutlamalarının önemine değindi ve emperyalist devletlerin Türk medeniyetine ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Kutlamalar kapsamında nevruz ateşi yakıldı, halk oyunları gösterisi sunuldu ve geleneksel nevruz ritüelleri gerçekleştirildi.
Çardak ilçesinde vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgi gösterisiyle karşılaşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çardak ilçesinde hizmet destanları yazmaya devam edeceklerini söyledi.
Yozgat'ta 21 Mart Dünya Ormancılık Günü kapsamında kent genelinde düzenlenen fidan dağıtım törenine Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da katıldı. Vali Özkan, Orman Genel Müdürlüğü ve Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne teşekkür ederek, il genelinde 30 bin fidanın vatandaşlara dağıtıldığını belirtti. Fidanların toprakla buluşturulmasıyla baharın bereketine katkı sağlanacağını ifade eden Vali Özkan, bol ve bereketli bir bahar diledi.
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