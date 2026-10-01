Azerbaycan'daki Birliğin Gücü-2026 tatbikatında temsili terörist hedefler vuruldu - Son Dakika
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Azerbaycan'daki Birliğin Gücü-2026 tatbikatında temsili terörist hedefler vuruldu

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Azerbaycan\'daki Birliğin Gücü-2026 tatbikatında temsili terörist hedefler vuruldu
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Azerbaycan'da icra edilen Birliğin Gücü-2026 tatbikatında temsili terörist hedefler vuruldu, öncü birlikler mevzileri kuşatıp ele geçirdi. Hocavend'deki Seçkin Gözlemci Günü'ne Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan savunma bakanları katıldı.

Azerbaycan'da düzenlenen "Birliğin Gücü-2026" ortak askeri tatbikatında temsili terörist hedefler vuruldu, birlikler bölgeyi kuşatarak operasyon düzenledi.

Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan'ın askeri personelinin katıldığı tatbikatın "Seçkin Gözlemci Günü", Hocavend ilindeki Kızılkaya Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

"Seçkin Gözlemci Günü"ne Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedov katıldı.

Tatbikatı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran da izledi.

Tatbikatta 3 bin 500'den fazla askeri personel, 130'dan fazla İHA, 70'ten fazla zırhlı araç, 90'dan fazla füze ve topçu sistemi, 20'den fazla hava aracı, yaklaşık 20 hava savunma aracı, 20'den fazla deniz aracı ve 30'dan fazla elektronik harp aracı kullanıldı.

Ana kuvvetlerin operasyona dahil edilmesi için uygun şartlar oluşturuldu

Tatbikat kapsamında dağlardaki temsili terörist grupların üslerine, ileri mevzilerine, ateş vasıtalarına ve araçlarına roket, topçu ve hava unsurlarıyla İHA'lar tarafından yoğun ateş açıldı.

Ardından öncü birlikler hızla ilerleyerek terörist ve yasa dışı silahlı gruplara ait muharebe mevzilerini kuşatıp ele geçirdi. Böylece ana kuvvetlerin operasyona dahil edilmesi için uygun şartlar oluşturuldu.

Birleşik kuvvetler, sonraki aşamada askeri tesislere ve araç konvoyuna yönelik İHA saldırılarını önledi, yolda pusu kuran temsili terörist grubunu etkisiz hale getirdi ve yerleşim yerini ablukaya alarak teröristlerden temizledi.

Tatbikatta helikopterlerden indirme yapılarak giriş ve çıkışlarda kontrol noktaları kuruldu, yaralılar hava ve kara araçlarıyla tahliye edildi. Sürü dronlarla temas hattındaki ve yakın derinlikteki hedeflere saldırılar düzenlendi.

Mayın tarlaları temizlendi ve tankların geçişini engellemek amacıyla oluşturulan hendekler aşıldı, birliklerin ilerleyişi için de köprü kuruldu.

Seçkin gözlemciler, tatbikatın diğer aşamalarını monitörlerden takip etti

Tatbikatın bazı bölümleri, Azerbaycan'ın farklı bölgelerinde gerçekleştirildi. Bu nedenle seçkin gözlemciler, tatbikatın diğer aşamalarını monitörlerden takip etti.

Monitörlerde sınır ihlalinde bulunan unsurların tespit edilerek yakalanması, saldırganlara destek veren İHA'nın imhası, deniz sınırlarının korunması, gemiye havadan İHA saldırısının önlenmesi, teröristler tarafından ele geçirilen deniz platformu, gemi ve rehinelerin kurtarılması ile adaya deniz unsurlarıyla çıkarma yapılarak terörist üssünün imhası gibi görevlerin icrası gösterildi.

Gerçek operasyon sahnelerini aratmayan tatbikatın sonunda Türk, Azerbaycan ve Özbekistan bayraklarını taşıyan helikopterler geçiş yaptı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Azerbaycan'daki Birliğin Gücü-2026 tatbikatında temsili terörist hedefler vuruldu - Son Dakika
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