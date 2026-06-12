Dünya Kupası'nda pazar günü ilk maçına çıkacak A Milli Futbol Takımı için Azerbaycan'da destek etkinliği düzenlendi.
Bakü'de, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Anadolu Lisesinde öğrenim gören öğrenciler, A Milli Takım'a başarı dileklerini iletmek amacıyla bir araya geldi.
Etkinlikte öğrenciler, Türkiye ve Azerbaycan bayrakları taşıyarak, milli takım marşları eşliğinde gösteri sundu.
Öğrenciler, Dünya Kupası'nda mücadele edecek Türkiye'ye destek mesajları verirken, okul binasına "Tek Millet, Tek Yürek, Başarılar Milli Takım" yazılı pankart asıldı.
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'ndaki ilk maçına pazar günü çıkacak.
Son Dakika › Güncel › Azerbaycan'dan A Milli Takıma Destek Etkinliği - Son Dakika
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