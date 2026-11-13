Azerbaycan'dan Malatya'daki helikopter kazasında şehit olan askerler için taziye mesajı - Son Dakika
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Azerbaycan'dan Malatya'daki helikopter kazasında şehit olan askerler için taziye mesajı

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Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Malatya'da "S-70" tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 asker için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Malatya'da "S-70" tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 asker için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hasanov, mesajında helikopter kazasında 4 askerin şehit olduğu haberinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Hasanov, şehit askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, ailelerinin acısını paylaştığını ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ilettiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Azerbaycan'dan Malatya'daki helikopter kazasında şehit olan askerler için taziye mesajı - Son Dakika
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