Azerbaycan'dan Ortadoğu'ya İtidal Çağrısı

BAKÜ, 1 Mart (Xinhua) -- Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ortadoğu'da süren askeri gerilimden derin endişe duyduklarını belirterek, bu durumun hem bölgesel hem de küresel güvenlik ile istikrar açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu uyarısında bulundu.

Bakanlık, cumartesi günü yaptığı açıklamada tüm taraflara azami itidal çağrısında bulunarak, gerilimi daha da artırabilecek her türlü adımdan kaçınılması ve müzakere sürecine geri dönülmesi gerektiğini vurguladı.

Bakanlık, "Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukukun evrensel olarak tanınan norm ve ilkeleri uyarınca, tüm devletlerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına saygı duyulmasının önemini vurgulamaktayız" ifadelerine yer verdi.