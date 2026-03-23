Azerbaycan'dan Rusya'ya Tepki
Azerbaycan'dan Rusya'ya Tepki

23.03.2026 16:41
Azerbaycan Dışişleri, Rusya'nın Aliyev'e yönelik sözlerine itiraz etti ve izahat talep etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın basın toplantısında Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev hakkında sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.

Hacızade, yaptığı yazılı açıklamada, Zaharova'nın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın din adamlarına ilişkin ifadeleriyle ilgili bir soruya yanıt verirken, konuyla ilgisi bulunmamasına rağmen Haydar Aliyev'in adını anmaya çalışmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Zaharova'nın sözlerinin Haydar Aliyev'in mirasına ve Azerbaycan halkına saygısızlık anlamına geldiğini kaydeden Hacızade, Rusya'dan söz konusu açıklamaya ilişkin izahat beklediklerini bildirdi.

Zaharova, düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın bazı din adamlarının Sovyetler Birliği döneminde KGB ajanı olduklarını söylediğini hatırlatması üzerine, "Bunu Aliyev hakkında mı söylüyor?" ifadelerini kullanmıştı.

Gazetecinin, Paşinyan'ın din adamlarından bahsettiğini tekrarlaması üzerine Zaharova, bu kez "Hayır, ama bunu Haydar Aliyev için mi söylüyor?" diye sormuştu.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Dış Politika, Azerbaycan, Diplomasi, Güncel, Rusya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
