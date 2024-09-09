Azerbaycan Bakanından Taziye Mesajı

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Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 4 asker için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'ya taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hasanov, Yerlikaya ve Çardakcı'ya gönderdiği mesajda, 4 askerin kaza nedeniyle şehit olmasından son derece üzüntü duyduğunu kaydetti.

Hasanov, "Sizin acınız bizim acımızdır" ifadelerine yer verdiği mesajında hayatını kaybeden askerlerin yakınlarının ve sevenlerinin acısını paylaştığını belirtti, yaralı asker için şifa temennisinde bulundu.