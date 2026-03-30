Azerbaycan'dan Türkiye'ye Destek

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına giren balistik mühimmata ilişkin, Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

Bakanlıktan, Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen balistik mühimmata ilişkin açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "İran topraklarından Türkiye topraklarına balistik füze fırlatılmasını şiddetle kınıyoruz. Kardeş Türkiye'ye dayanışmamızı ifade ediyor ve güvenliği ile toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteğimizi bir kez daha teyit ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.