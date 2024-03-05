Azerbaycan Dışişleri Bakanı: Uluslararası toplum Filistin\'deki kayıpların sona erdirilmesi için acil önlemler almalı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Filistin'de masum insanların kaybının sona erdirilmesi için uluslararası toplumun acil önlemler alması gerektiğini belirterek, Azerbaycan olarak Filistin meselesine uluslararası hukuk normları çerçevesinde adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması yönünde desteklerini sürdüreceklerini söyledi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.
Bayramov, Filistin'deki mevcut durumun, sivil halk arasında devam eden kayıpların, Gazze bölgesinden insanların göç etmesinin ve halkın açlıkla karşı karşıya kalmasının ciddi endişe yarattığını dile getirdi.
Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına ülkesi adına taziye dileklerini ileten Bayramov, Azerbaycan'ın "askeri operasyonların acilen durdurulması" çağrılarına katıldığını belirtti.
Bayramov, masum insanların kaybının sona erdirilmesi için uluslararası toplumun acil önlemler alması gerektiğinin altını çizdi.
"2 milyon dolar katkıda bulunduk"
İsrail-Filistin ihtilafının uluslararası hukuk normlarına ve Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili kararlarına dayalı olarak iki devlet ilkesi temelinde çözümünü desteklediklerini vurgulayan Bayramov, Azerbaycan'ın yıllardır çatışmanın insani sonuçlarının ortadan kaldırılması yönünde sürekli çaba gösterdiğinin altını çizdi.
Bayramov, kardeş Filistin halkına Azerbaycan'dan gönderilen yardımlardan da bahsederek, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) 2 milyon dolar katkıda bulunduklarını bildirdi.
Azerbaycan'ın İslam dünyasının sorumlu ve aktif üyesi olduğuna dikkati çeken Bayramov, bundan sonra da mukaddes İslam dininin kardeşlik ruhu ve değerlerine uygun olarak Filistin meselesine uluslararası hukuk normları çerçevesinde adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması yönünde desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.
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