Azerbaycan, Ermenistan'a karşı kısas operasyonu düzenledi - Son Dakika
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Azerbaycan, Ermenistan'a karşı kısas operasyonu düzenledi

Azerbaycan, Ermenistan\'a karşı kısas operasyonu düzenledi

Azerbaycan, Ermenistan'ın sınırda nöbet tutan askerine yapılan saldırı sonucu 'kısas operasyonu' düzenledi. Açıklamada, saldırıya karşılık verilerek Ermenistan askerleri arasında kayıplar olduğu belirtildi. Ayrıca, gelecekte yapılacak provokasyonlara daha ciddi ve kararlı tedbirlerle cevap verileceği vurgulandı.

13.02.2024 09:59
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Azerbaycan, Ermenistan'dan açılan ateş sonucu sınırda nöbet tutan Azerbaycan askerinin yaralanması üzerine "kısas operasyonu" düzenledi.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetinden yapılan açıklamada, sınır muhafızlarının Ermenistan'ın dünkü provokasyonuna yanıt olarak "kısas operasyonu" düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerlerine ateş açılan mevzinin tamamen imha edildiği, Ermenistan askerleri arasında kayıplar bulunduğu aktarıldı.

Ermenistan tarafından yapılacak provokasyonlara bundan sonra daha ciddi ve kararlı tedbirlerle cevap verileceği vurgulanan açıklamada, olayın sorumluluğunun Ermenistan'ın askeri ve siyasi yönetiminde olduğu kaydedildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise ilk belirlemelere göre olayda 2 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Dün, Zengilan ilinin Kollukışlak köyü istikametindeki Azerbaycan mevzilerine Kafan ilinin Nerkin-And köyü istikametindeki Ermenistan mevzilerinden ateş açılmış ve bir Azerbaycan askeri yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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