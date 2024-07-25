Azerbaycan, Hankendi'de İmar ve İhya Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Azerbaycan, Hankendi'de İmar ve İhya Çalışmalarına Devam Ediyor

Azerbaycan, Karabağ'da işgalci rejimin bir zamanlar başkent olarak gördüğü Hankendi şehrinde hayatı yeniden canlandırmak için imar ve ihya çalışmaları yürütüyor. Şehirde oteller, dinlenme tesisleri yapıldı, kamu binaları inşa edildi. Ayrıca, Hankendi'nin öğrenci şehri olması için Karabağ Üniversitesi kuruldu ve inşa ve onarım çalışmaları devam ediyor.

25.07.2024 11:03
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Azerbaycan, Karabağ'daki işgalci rejimin bir zamanlar "başkent" olarak gördüğü Hankendi şehrinde hayatı yeniden canlandırmak için imar ve ihya çalışmaları yürütüyor.

Azerbaycan ordusunun 19 Eylül 2023'te gerçekleştirdiği antiterör operasyonunda kontrol altına alınan, 15 Ekim 2023'te ise Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ziyaret ederek üç renkli bayrağı göndere çektiği Hankendi'nin her yerinde bugün Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor.

Bakü yönetimi, işgalden kurtardığı tüm topraklarda yaptığı gibi Hankendi'de de hızlı onarım ve inşaat işleri başlattı. Şehirde oteller, dinlenme tesisleri yapıldı, kamu binaları inşa edildi.

Henüz halkın yaşamadığı şehirde sadece buradaki işleri yapan işçiler ve kamu görevlileri bulunuyor. Bir şehirde olması gereken tüm sosyal tesislerin kurulduğu Hankendi'de kafe, restoran ve parklar hizmet veriyor.

Hankendi öğrenci şehri olacak

Azerbaycan hükümeti, şehrin aynı zamanda öğrenci şehri olması için çalışmalar yapıyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararı ile şehirde ismi Karabağ olan üniversite kuruldu.

İnşa ve onarım çalışmalarının sürdüğü Karabağ Üniversitesi yeni eğitim yılında ilk öğrencilerini karşılayacak.

Karabağ Hanlığı'nca 18. yüzyılda kurulan şehre "han köyü" anlamına gelen Hankendi ismi verilmişti. Önce sadece Azerbaycanlıların yaşadığı şehre Çarlık Rusyası döneminde Ermeniler yerleştirilmişti. Sovyetler Birliği döneminde ise şehre, Azerbaycanlılara karşı katliam yapmasıyla bilinen Ermeni Bolşevik lider Stepan Şaumyan'ın ismine atfen Stepanakert adı verilmişti. Azerbaycan hükümeti, 1991'de şehre gerçek ismi olan "Hankendi"yi geri vermişti.

Kaynak: AA

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