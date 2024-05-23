Azerbaycan ile Tacikistan arasında stratejik ortaklık bildirisi imzalandı - Son Dakika
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Azerbaycan ile Tacikistan arasında stratejik ortaklık bildirisi imzalandı

Azerbaycan ile Tacikistan arasında stratejik ortaklık bildirisi imzalandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ı resmi törenle karşıladı ve iki ülke arasında stratejik ortaklığa ilişkin bildiri imzalandı. Ayrıca sanayi, yargı, çevre koruma, dijital ticaret ve göç alanlarında anlaşma ve mutabakat zabıtları imzalandı. Aliyev, Tacikistan ile daha aktif faaliyetlerde bulunmayı hedeflediklerini belirtirken, Rahman ise Azerbaycan ile Tacikistan'ın güvenilir dost ve ortak ülkeler olduğunu vurguladı.

23.05.2024 13:41
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Azerbaycan ile Tacikistan arasında "Stratejik Ortaklık Bildirisi" imzalandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ı resmi törenle karşıladı. Törende, iki ülkenin milli marşları okundu.

Aliyev ve Rahman, baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından Azerbaycan ile Tacikistan arasındaki stratejik ortaklığa ilişkin bildiriye imza attı.

Ayrıca ilgili bakan ve yetkililerce sanayi, yargı, çevre koruma, dijital ticaret ve göç alanlarındaki anlaşma ve mutabakat zabıtları imzalandı.

İlham Aliyev, yaptığı konuşmada, Tacikistan ile tüm alanlarda daha aktif faaliyetlerde bulunmayı hedeflediklerini söyledi.

Azerbaycan ile Tacikistan arasındaki karşılıklı ticaret hacminin şu an iki tarafı da tatmin etmediğini belirten Aliyev, bugün sağlanan mutabakatların, iki ülke arasındaki ticaretin artmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Aliyev, "Ulaştırma sektöründe çabalarımızı birleştirmemiz ve adımlarımızı daha yakından koordine etmemiz faydalı olacaktır. Çünkü Trans Hazar koridoru, Avrupa ve Orta Asya için giderek daha önemli hale geliyor. Azerbaycan, Avrupa ile Asya'nın kavşağında yer alan bir bağlantı ülkesi olarak ulaştırma altyapısıyla bu konuda önemli rol oynamaktadır." dedi.

İmamali Rahman ise Azerbaycan ile Tacikistan'ın güvenilir dost ve ortak ülkeler olduğunu belirtti.

Güncel bölgesel ve uluslararası konularda Azerbaycan ile aynı tutuma sahip olduklarını bildiren Rahman, "Devletlerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine yükseltmemiz, halklarımızın yüzyıllardır süregelen kardeşlik ve dostluk geleneklerinin ruhuna uygundur. Aldığımız kararlar, ortak faaliyetlerimizi ilerletme konusunda elde ettiğimiz başarıları daha da pekiştirecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Azerbaycan ile Tacikistan arasında stratejik ortaklık bildirisi imzalandı - Son Dakika

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