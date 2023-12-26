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Azerbaycan ile Türkmenistan arasındaki ticaret hacmi 5 kat arttı - Son Dakika
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Azerbaycan ile Türkmenistan arasındaki ticaret hacmi 5 kat arttı

Azerbaycan'ın Aşkabat Büyükelçisi Gısmet Güzelov, Türkmenistan ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin 2022'de 5 kat arttığını açıkladı. Güzelov, iki ülke arasındaki ilişkilerin hızla büyüdüğünü ve stratejik projelerin hayata geçirildiğini belirtti. Azerbaycan'ın Türkmenistan'ın tarafsızlık politikasına saygı duyduğunu vurgulayan Güzelov, bu büyümenin 2023 yılında da devam edeceğini ifade etti.

Azerbaycan ile Türkmenistan arasındaki ticaret hacmi 5 kat arttı
26.12.2023 - 15:48,
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Azerbaycan'ın Aşkabat Büyükelçisi Gısmet Güzelov, 2022'de Türkmenistan ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin 5 kat arttığını ifade etti.

Büyükelçi Güzelov, yaptığı yazılı açıklamada, Türkmenistan ve Azerbaycan arasındaki karşılıklı saygıya dayanan ilişkilerin hızla büyüdüğünü kaydetti.

İki ülke arasında stratejik öneme sahip ikili projelerin hayata geçirildiğini aktaran Güzelov, 2022'de Azerbaycan ile Türkmenistan arasındaki ticaret hacminin 5 kat arttığını ifade etti.

Güzelov, bu büyüme oranının 2023 yılında da devam ettiğini dile getirdi.

Azerbaycan'ın, Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık politikasına saygı duyduğunu belirten Güzelov, kardeş Türkmenistan'ın dış politikada kalıcı tarafsızlık statüsü konusunda büyük başarılar elde ettiğini vurguladı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Azerbaycan ile Türkmenistan arasındaki ticaret hacmi 5 kat arttı - Son Dakika
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