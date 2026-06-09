Azerbaycan\'ın 108. Yılı Avanos\'ta Kutlandı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 108. yıl dönümü" ve "15 Haziran Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

EkoAvrasya Vakfı ile Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneği (TÜRKSİT) ortaklığında, Güray Yeraltı Seramik Müzesi'nde program gerçekleştirildi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçilik Müsteşarı Fuzuli Majidli, Türkiye ile Azerbaycan'ın omuz omuza sürdürdüğü birlikteliğe dünyanın şahitlik yaptığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanlarımızın siyasi iradesiyle, bugün entegrasyon sürecinin en güzel aşamasını yaşıyoruz. Biz diplomatların, akademisyenlerin, öğrenci ve öğretmenlerin üzerine düşen, bu birlikteliğin altını dolduracak şekilde kültür ve düşünce birliğimizi, gelecek vizyonumuzu inşa etmektir. Ortak kimliğimizi birlikte inşa etmek için aşağıdan yukarıya bir entegrasyon sürecine destek olmamız gerekir. Bu tür toplantılar da bunun bir parçasıdır diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

TÜRKSİT Başkanı Kemal Kurnaz ise iki ülkenin yabancı devletler olmadığını, aradaki bağın kardeşlikten öte olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"1918'de yakılan istiklal ateşi 1991'de yeniden alevlendi. Karabağ'da yükselen şanlı zafer ile sadece Bakü değil, Ankara, İstanbul ve Türk dünyası sevinç gözyaşı döktü. Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, gözyaşı bizim gözyaşımızdır. Bu açılan sergi de ortak sevincin bir anısıdır."

Programda, Avanos Kaymakamı Osman Bilici de bir selamlama konuşması yaptı.

Etkinlik kapsamında, Karabağ Zaferi'ne ilişkin fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı.