Azerbaycan\'ın Bağdat Büyükelçisi Kerkük\'ü ziyaret etti

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Azerbaycan'ın Bağdat Büyükelçisi Nesir Memedov, Irak'ın Kerkük kentini ziyaret etti.

Kerkük Valiliğini ziyaret eden Memedov, Vali Rakan Said el- Cuburi ile makamında bir araya geldi.

Kerkük Valisi Cuburi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Büyükelçi Memedov'un Kerkük'e üçüncüsünü gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu ziyaretlerin Azerbaycan hükümetinin, Irak ile ilişkilerin yanında özellikle Kerkük kentine verdiğin önemin bir yansıması olduğunu aktaran Cuburi, iki ülkenin derin ortak bir tarihe sahip olduğunu belirtti.

Cuburi, Kerkük ile Azerbaycan arasında dil ve kültürel bir bağın olduğuna dikkati çekerek, "Büyükelçi Memedov'un Kerkük'e verdiği değer oldukça önemlidir. İstikrarlı bir Kerkük var ve burada yatırım yapılabilir." diye konuştu.

Kerkük'ün özellikle sanayi sektöründe gelişme kaydettiğine işaret eden Cuburi, kente yabancı yatırımcıları beklediklerini söyledi.

Azerbaycan hükümeti ve büyükelçi Memedov'un Kerkük'teki ortak tarihi yerlere verdiği öneme dikkat çeken Cuburi, Kerkük'ün tarihi kalesindeki Fuzuli Camii başta olmak üzere bazı tarihi eserlere restorasyon yapma girişimlerini memnuniyetle karşıladığını aktardı.

Azerbaycan'ın Bağdat Büyükelçisi Memedov da Kerkük'te bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti ve sıcak karşılamadan dolayı teşekkür etti.

Irak ile Azerbaycan ilişkilerinin özellikle son yıllarda gelişmesinin sevinç kaynağı olduğunu belirten Memedov, özellikle eğitim alanında ve Kerküklü öğrencilerin Azerbaycan'da burslu olarak eğitim görmelerini ele aldıklarını söyledi.

Vali Cuburi ile yaptıkları görüşmede, Azerbaycan'ın Kerkük'te bir çok alanda yatırım yapma isteğini de ele aldıkları bilgisini veren Memedov, her geçen gün daha da gelişen Kerkük'ün imarı ve kalkınmasında ülkesinin de katkı sağlamak istediğini bildirdi.