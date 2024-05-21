Azerbaycan'ın Terter ilinde mayın patlaması sonucu bir sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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Azerbaycan'ın Terter ilinde mayın patlaması sonucu bir sivil hayatını kaybetti

Azerbaycan\'ın Terter ilinde mayın patlaması sonucu bir sivil hayatını kaybetti

Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) tarafından yapılan açıklamada, Terter'in Hasankaya köyü kırsalında bir mayının patladığı ve patlamada hayvan otlatan bir sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgelerde yüz binlerce mayının bulunduğu tahmin ediliyor ve 2. Karabağ Savaşı'nın sona erdiği günden bu yana 66 Azerbaycanlı mayın patlaması sonucu hayatını kaybetti.

21.05.2024 16:01
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Azerbaycan'ın Terter ilinde mayın patlaması sonucu bir sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansından (ANAMA) yapılan açıklamada, Terter'in Hasankaya köyü kırsalında, eski temas hattının yakınlarında bir mayının patladığı belirtildi.

Patlamada, bölgede hayvan otlatan bir sivilin öldüğü kaydedildi.

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı arazilerde Ermeni güçlerce döşenmiş yüz binlerce mayının bulunduğu tahmin ediliyor.

2. Karabağ Savaşı'nın sona erdiği günden bugüne kadar 66 Azerbaycanlı, mayın patlaması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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