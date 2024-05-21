Azerbaycan'ın Terter ilinde mayın patlaması sonucu bir sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansından (ANAMA) yapılan açıklamada, Terter'in Hasankaya köyü kırsalında, eski temas hattının yakınlarında bir mayının patladığı belirtildi.
Patlamada, bölgede hayvan otlatan bir sivilin öldüğü kaydedildi.
Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı arazilerde Ermeni güçlerce döşenmiş yüz binlerce mayının bulunduğu tahmin ediliyor.
2. Karabağ Savaşı'nın sona erdiği günden bugüne kadar 66 Azerbaycanlı, mayın patlaması sonucu yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › Azerbaycan'ın Terter ilinde mayın patlaması sonucu bir sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?