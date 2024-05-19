Azerbaycan, İran Cumhurbaşkanı'nın helikopter kazasıyla ilgili desteğe hazır - Son Dakika
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Azerbaycan, İran Cumhurbaşkanı'nın helikopter kazasıyla ilgili desteğe hazır

Azerbaycan, İran Cumhurbaşkanı\'nın helikopter kazasıyla ilgili desteğe hazır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan ve 'sert iniş' yaptığı belirtilen helikopter kazasıyla ilgili, 'Komşu, dost ve kardeş bir ülke olan Azerbaycan her türlü desteği vermeye hazırdır.' ifadelerini kullandı. Aliyev, kazanın endişe verici olduğunu belirterek, dualarının Reisi ve beraberindeki heyetle olduğunu vurguladı.

19.05.2024 19:35
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan ve "sert iniş" yaptığı belirtilen helikopter kazasıyla ilgili, "Komşu, dost ve kardeş bir ülke olan Azerbaycan her türlü desteği vermeye hazırdır." ifadelerini kullandı.

Aliyev, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile dostane bir şekilde ayrıldıktan sonra yüksek heyeti taşıyan helikopterin İran'da kaza inişi yaptığı haberi bizi ciddi şekilde endişelendirdi. Yüce Allah'a dualarımız Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetledir. Komşu, dost ve kardeş bir ülke olan Azerbaycan her türlü desteği vermeye hazırdır."

Aliyev ve Reisi, bu sabah iki ülke sınırında Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını yapmıştı.

Baraj açılışı töreni dönüşünde Reisi'yi taşıyan helikopterin hava şartları nedeniyle sert iniş yaptığı kaydedilmişti.

Reisi'yi taşıyan helikopterde aralarında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu bazı yetkililerin olduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Azerbaycan, İran Cumhurbaşkanı'nın helikopter kazasıyla ilgili desteğe hazır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Azerbaycan, İran Cumhurbaşkanı'nın helikopter kazasıyla ilgili desteğe hazır - Son Dakika
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