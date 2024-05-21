Azerbaycan Milli Meclisi'nde İran Cumhurbaşkanı Reisi için saygı duruşu

Güncel

- Azerbaycan Milli Meclisi'nde Reisi için 1 dakikalık saygı duruşu

BAKÜ - Azerbaycan Milli Meclisi'nde, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekiler için 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Dünya gündemine oturan helikopter kazasının ardından birçok ülke İran ile dayanışma gösteriyor. Azerbaycan Milli Meclisi'nde geçtiğimiz pazar günü helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer 6 kişi anısına 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova hem kendi hem de Milli Meclis üyeleri adına İran halkına başsağlığı diledi.

İran'ı yasa boğan helikopter kazası

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Azerbaycan-İran sınırındaki görüşmesinin ardından dönüşe geçen Reisi'nin bulunduğu helikopter, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Berazin ile Erdeşiri köyleri arasındaki Dizmar ormanına sert iniş yapmış, bölgeye arama-kurtarma ekipleri yönlendirilmişti. Yoğun sis ve hava şartlarının elverişsizliği nedeniyle arama-kurtarma çalışmaları olumsuz etkilenirken, helikopterde Reisi'nin yanı sıra İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim, Reisi'nin koruması, 2 pilot ve bir teknik personelin bulunduğu aktarılmıştı.

İran'da 5 gün ulusal yas ilan edilirken, Anayasanın 131. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'e 50 gün süreyle Cumhurbaşkanlığı yetkisi verilmişti. Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin aldığı karar doğrultusunda cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Haziran'da yapılması kararlaştırılmıştı.