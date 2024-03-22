Azerbaycan, Moskova'daki silahlı saldırıyı kınadı

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Azerbaycan, Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Moskova'da düzenlenen korkunç saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Masum kurbanların ailelerine, Rusya Federasyonu halkına ve hükümetine en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Tüm yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terör mağduru bir ülke olarak Azerbaycan, terörün her türlü biçimini ve tezahürünü kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

Moskova'nın "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda, silahlı kişiler etrafa ateş açmıştı.

Rus Federal Güvenlik Servisi'nin paylaştığı ilk verilere göre, Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısında 40 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı duyurulmuştu.