Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladı

Güncel

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i kutladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hasanov ve Güler, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Hasanov, Güler'i, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla kutladı.

Bakanlar ayrıca ikili ilişkileri ve bölgesel güvenlik konularını konuştu.