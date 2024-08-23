Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Smerç çok namlulu roketatar sistemleriyle tatbikat yaptı

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Smerç çok namlulu roketatar sistemleriyle tatbikat yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Füze ve Topçu Birliklerinin gerçekleştirdiği tatbikatta temsili düşman hedeflerinin Smerç çok namlulu roketatar sistemleriyle imha edildiği bildirildi.

Birliklerin hazırlık düzeyinin artırılması amacıyla düzenlenen tatbikatta askeri personelin yüksek profesyonellik sergilediği kaydedildi.