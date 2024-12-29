Azerbaycan Uçağının Düşmesi: 17 Uzman Soruşturmaya Katıldı - Son Dakika
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Azerbaycan Uçağının Düşmesi: 17 Uzman Soruşturmaya Katıldı

Azerbaycan Uçağının Düşmesi: 17 Uzman Soruşturmaya Katıldı

Kazakistan'da düşen AZAL uçağı için 17 uluslararası uzman soruşturma yürütüyor. 6 kişinin durumu kritik.

29.12.2024 14:16
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Kazakistan'daki Aktau kenti yakınlarında Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçağın düşürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmaya 17 uluslararası uzmanın katıldığı bildirildi.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, 25 Aralık'ta Bakü- Grozni seferini yapan Embraer-190 tipi uçağın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle başlatılan soruşturmaya 17 uluslararası uzmanın dahil edildiğini belirtti.

Bozumbayev, söz konusu uzmanların 6'sının Azerbaycan, 2'sinin Rusya, 2'sinin Embraer ve 3'ünün Brezilya Havacılık Kazalarını Araştırma ve Önleme Merkezi (CENIPA), 3'ünün Hükümetlerarası Havacılık Komitesi ve 1'inin Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatını (ICAO) temsil ettiğini kaydetti.

Ayrıca Bozumbayev, soruşturmaya ilişkin Kazakistan'a dışarıdan herhangi bir baskı yapılmadığını vurgulayarak "Uzmanlar uçağın Kazakistan hava sahası dışında hasar gördüğü sonucuna vardı. Şu anda kapsamlı bir izlenebilirlik, balistik ve patlayıcı incelemesi yapılması talimatı verildi. İnceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak." ifadelerini kullandı.

Aktau'daki uçak kazasında kurtulan 6 kişinin tedavisi sürüyor

Öte yandan, Aktau'daki Mangistau Bölge Hastanesi'nde, uçak kazasında kurtulan 6 hastanın 4'ünün yoğun bakımda, 2'sinin travmatoloji bölümlerinde tedavileri sürüyor.

Hastaneden yapılan son açıklamada, 3 Azerbaycan ve 3 Kırgızistan vatandaşının sağlık durumlarında herhangi bir kötüleşme olmadığı, Kırgızistanlı Rinat Asanov'un komadan çıktığı belirtildi.

Yoğun bakım odasında çekilen görüntüde, 20 yaşındaki Asanov'un uyandığında ağladığı ve Kazak doktorların onu teselli etmeye çalıştığı görüldü.

Azerbaycan uçağının Kazakistan'da düşmesi

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

AZAL, uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu kaza yaptığını duyurmuştu.

AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Azerbaycan Uçağının Düşmesi: 17 Uzman Soruşturmaya Katıldı - Son Dakika

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