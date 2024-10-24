Azerbaycan Ulaşımda Merkez Oluyor

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin Avrasya'nın önemli ulaşım ve lojistik merkezlerinden biri haline geldiğini söyleyerek, "Doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım koridorları Azerbaycan'dan geçmektedir. Azerbaycan üzerinden yapılan taşımacılığın keskin artışını göz önünde bulundurarak, bu koridorların kapasitesini artırmak için ek yatırımlar yapıyoruz." dedi.

Aliyev, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'ndeki "Genişletilmiş BRICS+" toplantısında konuştu.

Azerbaycan'ın uluslararası ilişkilerde çok taraflılık ilkesinin aktif destekçisi olduğunu söyleyen Aliyev, bunu 2020-2023 yıllarında Bağlantısızlar Hareketi dönem başkanlığında gösterdiklerini belirtti.

Aliyev, Bağlantısızlar Hareketi'nin Azerbaycan'ın dönem başkanlığında büyük kurumsal gelişim geçirdiğini ve uluslararası ilişkiler sistemindeki yerini önemli ölçüde güçlendirdiğini kaydetti.

Ülkesinde modern ulaşım altyapısı kurulduğunu bildiren Aliyev, "Azerbaycan, Avrasya'nın önemli ulaşım ve lojistik merkezlerinden biri haline geldi. Doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım koridorları Azerbaycan'dan geçmektedir. Azerbaycan üzerinden yapılan taşımacılığın keskin artışını göz önünde bulundurarak, bu koridorların kapasitesini artırmak için ek yatırımlar yapıyoruz." bilgisini paylaştı.

Aliyev, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım'da BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP 29) ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, "Hem iklim değişikliğiyle ilgili konularda hem de küresel güvenlik konusunda karşılıklı anlayışa varmak için çaba göstereceğiz." şeklinde konuştu.