Azerbaycan Uyruklu Kadın Eski Erkek Arkadaşı Tarafından Öldürüldü

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SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, dün eski erkek arkadaşı Alaattin Akbaş (45) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Azerbaycan uyruklu Şelale Mirzalı (32), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Bahçıvan Sokak'ta meydana geldi. Bir markette çalıştığı öğrenilen Şelale Mirzalı, 6 yaşındaki çocuğunu bir akrabasına bırakıp çalıştığı iş yerine gittiği sırada eski erkek arkadaşı Alaattin Akbaş tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Mirzalı, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Alaattin Akbaş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Otopsi işlemlerinin ardından Şelale Mirzalı'nın cenazesi, hastane morgundan alınarak Adapazarı Şeker Mahallesi Hilal Camisi'ne getirildi. Mirzalı, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.