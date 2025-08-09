Azerbaycan ve ABD'den Stratejik Ortaklık Mutabakatı

Azerbaycan ile ABD arasında, Stratejik Ortaklık Şartı'nın hazırlanması amacıyla Stratejik Çalışma Grubu kurulmasına ilişkin "Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Washington'daki Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşme sonrasında iki ülke arasında mutabakat zaptının imzalandığını bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan ile ABD arasında, Stratejik Ortaklık Şartı'nın hazırlanması amacıyla Stratejik Çalışma Grubu kurulmasına ilişkin "Mutabakat Zaptı"na, Trump ve Aliyev'in imza attığı belirtildi.