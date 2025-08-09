Azerbaycan ile ABD arasında, Stratejik Ortaklık Şartı'nın hazırlanması amacıyla Stratejik Çalışma Grubu kurulmasına ilişkin "Mutabakat Zaptı" imzalandı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Washington'daki Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşme sonrasında iki ülke arasında mutabakat zaptının imzalandığını bildirildi.
Açıklamada, Azerbaycan ile ABD arasında, Stratejik Ortaklık Şartı'nın hazırlanması amacıyla Stratejik Çalışma Grubu kurulmasına ilişkin "Mutabakat Zaptı"na, Trump ve Aliyev'in imza attığı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Azerbaycan ve ABD'den Stratejik Ortaklık Mutabakatı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?