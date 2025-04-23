Azerbaycan ve Çin'den Stratejik Ortaklık Anlaşması - Son Dakika
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Azerbaycan ve Çin'den Stratejik Ortaklık Anlaşması

Azerbaycan ve Çin\'den Stratejik Ortaklık Anlaşması

Azerbaycan ve Çin, stratejik ortaklık ve vize muafiyeti ile çeşitli anlaşmalar imzaladı.

23.04.2025 11:20
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Çin temasları kapsamında iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklığın kurulmasına ilişkin bildiri ile karşılıklı vize muafiyetinin de getirildiği bir dizi anlaşma imzalandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin'de resmi temaslarda Aliyev, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le bir araya geldi.

Görüşme sonrasında Aliyev ve Şi, "Azerbaycan Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklığın Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri"ye imza attı.

Bildiride, tarafların her iki ülkenin temel çıkarlarını, egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumada birbirlerini destek sağlayacağı, Azerbaycan'ın "Tek Çin" politikasını desteklediği ve Tayvan'ın bağımsızlığına şiddetle karşı çıktığı, Çin'in ise Azerbaycan tarafının önerdiği ( Ermenistan'la) barış gündemini güçlü şekilde desteklediği belirtildi.

Bildiriye göre, taraflar, Çin'in "Tek Kuşak, Tek Yol" projesi ile Azerbaycan'ın " İpek Yolu'nun Canlandırılması" devlet kalkınma stratejisi ve 2030 Sosyo-Ekonomik Kalkınma Stratejisi ile uyumunun güçlendirilmesi, ortak modernizasyonun teşvik edilmesi ve daha üst düzey, yüksek dayanıklılık ve uzun vadeli istikrara sahip yeni bir ortak kalkınma alanının yaratılması konusunda mutabakata vardı.

Ticaret, yatırım, yeşil enerji ve dijital ekonomi alanlarında etkileşimin güçlendirilmesi ve ticaret ve ekonomi alanında ikili işbirliğinin yüksek kalitede geliştirilmesine katkıda bulunulması amacıyla "Yatırım İşbirliği Çalışma Grubu"nun kurulmasını kararlaştıran taraflar, iki ülke arasındaki ticaret ve ekonominin gelişmesi için elverişli koşulların birlikte yaratılması yoluyla, çevre dostu ve kaliteli tarım ürünlerine yönelik pazarlara karşılıklı erişimi kademeli olarak genişletme niyetinde olduklarını beyan etti.

Taraflar, bildiride, ticaret ve yatırım alanlarındaki işbirliğinin derinleştirilmesi için yüksek düzeyde kurumsal güvenceler sağlamak amacıyla serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlamaya hazır olduklarını kaydetti.

Endüstriyel alanda işbirliğini sürekli derinleştirmeye ve endüstrinin dijital dönüşümünü aktif olarak teşvik etmeye hazır olduklarını ifade eden taraflar, bildiride, petrokimya, metalurji, tekstil sanayii, ilaç ve makine mühendisliği ekipmanları gibi alanlarda iki ülke işletmelerinin ticari işbirliğinin güçlendirilmesi, derinleştirilmesi ve genişletilmesine destek verdiklerini belirtti.

Taraflar, yenilenebilir enerji kaynakları alanında işbirliğini aktif şekilde geliştirmeye ve iki ülkenin enerji dönüşümünü ve sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmasını teşvik eden temiz enerji alanında küresel bir ortaklığın oluşumunu birlikte ilerletmeye hazır olduklarını ifade etti.

Çin'in, Hazar Denizi geçişli Çin-Avrupa-Çin ekspres güzergahlarında Azerbaycan ve güzergah üzerindeki diğer ülkelerle işbirliği yapmaya hazır olduğu belirtilen bildiride, tarafların Azerbaycan ile Çin arasında otomobil taşımacılığına yönelik elverişli koşulların düzeyinin artırılması ve ikili ticari ve ekonomik işbirliğine zemin oluşturulmasına ilgi duyduğu bildirildi.

Çin ile Azerbaycan arasında karşılıklı vize muafiyeti getirildi

Aliyev'in temasları kapsamında Azerbaycan ile Çin arasında bir dizi anlaşma imzalandı.

Çin Devlet Başkanı Şi'nin de hazır bulunduğu törende, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, "Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Pasaport Sahibi Vatandaşlar İçin Karşılıklı Vize Muafiyeti Anlaşması"na imza attı.

Ayrıca iki ülkenin bakan ve yetkililerince mayın temizliği, cezai konularda karşılıklı hukuki yardım, teknik ve ekonomik işbirliği, bilim ve teknoloji alanlarında işbirliği, adliye, kültür, telif hakları, ulaştırma, ticaret, medya ve enformasyon alanlarında anlaşmalar imzalandı.

Nahçıvan ve Urumçi kardeş şehir oldu

Törende, ayrıca Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Nahçıvan şehri ile Çin'e bağlı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Urumçi şehrinin "kardeş şehir" olması hususunda niyet protokolü imzalandı.

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Kaynak: AA

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