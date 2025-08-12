Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Washington'da gerçekleştirilen üçlü zirvede imzalanan ortak deklarasyonun uygulanması ve güven artırıcı tedbirler ele alındı.
Bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunan bakanlar, doğrudan diyaloğun sürdürülmesine hazır olduklarını bir kez daha teyit etti.
