Azerbaycan ve Gürcistan'dan Barış Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Azerbaycan ve Gürcistan'dan Barış Mesajı

22.07.2025 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayramov, Tiflis'te kalıcı barış için adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Gürcistan destek veriyor.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili, Tiflis'te bir araya geldi.

Resmi temaslarda bulunmak için Gürcistan'a giden Bayramov, mevkidaşı Boçorişvili ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından iki bakan ortak basın toplantısıyla açıklamalarda bulundu.

Bayramov, Ermenistan ile kalıcı barış konusunda umutlu olduklarını belirterek, "Ermenistan ile barış yolunda iyi bir perspektifin mevcut olduğunu düşünüyoruz. Bu sürecin devam ettirilmesi bizim için gerçekçi bir yaklaşımdır. Ancak bu yolun tamamlanması için atılması gereken bazı adımlar bulunuyor ve şu ana kadar Ermenistan bu adımları atmış değil." dedi.

Kalıcı barış anlaşmasına ulaşılabilmesi için Ermenistan'da referandum yapılarak anayasadan Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarının çıkarılması gerektiğini söyleyen Bayramov, ayrıca AGİT Minsk Grubu'nun feshedilmesi gerektiğini vurguladı.

Ceyhun Bayramov, "Savaş sonrası dönemin normalleşmesi bir süreçtir. Bir günde tamamlanabilecek bir şey değil. Bu süreçte toplumlar arasında güven artırıcı önlemlerin planlanması ve hayata geçirilmesi, bu yönde toplantıların düzenlenmesi büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Gürcistan, bölgede kalıcı barışa katkı sunmak istiyor

Boçorişvili ise bölgesel barış çabalarına destek verdiklerini vurgulayarak, "Barış anlaşması yönünde atılan adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Gürcistan olarak bölgemizde kalıcı barışın sağlanmasına içtenlikle katkı sunmak istiyoruz." diye konuştu.

17 Nisan'da Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan dışişleri bakan yardımcılarının üçlü toplantısına ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Boçorişvili, "Bu tür üçlü işbirliklerinin geliştirilmesi için büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Ülkelerimiz arasındaki işbirliği her geçen gün daha da önem kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan üçlü işbirliği

Boçorişvili ayrıca, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki üçlü işbirliği mekanizmasına da özel önem verdiklerini belirterek, "Bu üçlü format bizim için oldukça kıymetlidir. Gürcistan olarak bu işbirliğinin güçlendirilmesine büyük önem veriyoruz." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Güvenlik, Politika, Güncel, Tiflis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan ve Gürcistan'dan Barış Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Filenin Sultanları'na büyük ayıp
Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor Koparılması halinde 500 bin lira cezası var Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor! Koparılması halinde 500 bin lira cezası var
Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor
’Kadıköy Boğası’na yaptıklarına bakın Tepkiler çığ gibi 'Kadıköy Boğası'na yaptıklarına bakın! Tepkiler çığ gibi
Lamine Yamal’ın yetişkin film yıldızının fotoğrafına yorumu olay oldu Lamine Yamal'ın yetişkin film yıldızının fotoğrafına yorumu olay oldu
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama talebi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama talebi
Sakarya’da dün başlayan orman yangını Bilecik’e sıçradı Sakarya'da dün başlayan orman yangını Bilecik'e sıçradı
Manisa’da şalvarlarını giyen kadınlar eğlenceye koştu Manisa'da şalvarlarını giyen kadınlar eğlenceye koştu
Dilan Polat mağduru iş insanı sistemi deşifre etti Konuşulan rakam bomba Dilan Polat mağduru iş insanı sistemi deşifre etti! Konuşulan rakam bomba
Galatasaraylı iş adamı Dinçer Azaphan, Hakan Çalhanoğlu ile görüşme sebebini açıkladı Galatasaraylı iş adamı Dinçer Azaphan, Hakan Çalhanoğlu ile görüşme sebebini açıkladı
Altay’da kriz 2 aylık başkan istifaya davet edildi Altay'da kriz! 2 aylık başkan istifaya davet edildi

13:03
Duyanlar kulaklarına inanamıyor İşte KKTC’deki yeni asgari ücret
Duyanlar kulaklarına inanamıyor! İşte KKTC'deki yeni asgari ücret
12:24
Türkiye’nin son hamlesi İsrail’de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek
Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek
11:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil
10:49
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
18:51
Erdek’te günlerdir devam eden su kesintisiyle altından “sabotaj“ çıktı
Erdek'te günlerdir devam eden su kesintisiyle altından "sabotaj" çıktı
18:34
Resmen açıklandı Onyekuru Süper Lig’e geri döndü
Resmen açıklandı! Onyekuru Süper Lig'e geri döndü
18:31
Ordu’da eğlence merkezinde kavga 1 kişi hayatını kaybetti
Ordu'da eğlence merkezinde kavga! 1 kişi hayatını kaybetti
18:29
Aracını yol kenarına park eden sürücü, yüzlerce kutu ilaç buldu
Aracını yol kenarına park eden sürücü, yüzlerce kutu ilaç buldu
18:18
AK Partili bir isimden daha Mehmet Murat Çalık için ’tutuksuz yargılama’ çağrısı
AK Partili bir isimden daha Mehmet Murat Çalık için 'tutuksuz yargılama' çağrısı
18:07
Fenerbahçe’den hayatını kaybeden Duygu Özdin için anlamlı mesaj
Fenerbahçe'den hayatını kaybeden Duygu Özdin için anlamlı mesaj
18:06
Belarus’a uluslararası taşımacılıkta vize muafiyeti süresi uzatıldı
Belarus'a uluslararası taşımacılıkta vize muafiyeti süresi uzatıldı
17:55
Peru’da 3 bin 800 yıllık antik kent gün yüzüne çıkarıldı
Peru'da 3 bin 800 yıllık antik kent gün yüzüne çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 14:23:22. #7.12#
SON DAKİKA: Azerbaycan ve Gürcistan'dan Barış Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.