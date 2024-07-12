Azerbaycan ve Pakistan Karşılıklı İlişkileri Geliştirmek İçin Anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Azerbaycan ve Pakistan Karşılıklı İlişkileri Geliştirmek İçin Anlaştı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistanlı mevkidaşı Asıf Ali Zerdari ile bir araya gelerek enerji, ekonomi, savunma ve yüz yüze görüşme gibi birçok alanda karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi kararı aldı. İki lider, ekonomik ilişkilerin daha da gelişmesi için iş dünyasından insanların bir araya gelmesini planladıklarını belirtti. Ayrıca, yenilenebilir enerji sektöründe de işbirliği olasılığını göz önünde bulundurduklarını ifade ettiler. İki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptı ise ekonomiden turizme, bilim ve teknolojiye kadar birçok alanda yeni bir ivme kazandıracak.

12.07.2024 20:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan ve Pakistan enerji, ekonomi, savunma ve yüz yüze görüşme gibi birçok alanda karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi kararı aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da devam ettiği temasları kapsamında, Pakistanlı mevkidaşı Asıf Ali Zerdari ile bir araya geldi.

Pakistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Pakistan ile ekonomik ilişkilerin daha da gelişmesi gerektiğine işaret ederek iş dünyasından insanların bir araya gelmesinin planlandığını söyledi.

Aliyev, "Pakistan ve Azerbaycan yenilenebilir enerji sektöründe de birlikte çalışma olasılığını göz önünde bulundurabilir." ifadesini kullandı.

Zerdari de iki ülkenin karşılıklı "mükemmel" ilişkilere sahip olduğunu belirterek Azerbaycan ve Pakistan arasındaki bağların daha da geliştirilmesi için geniş bir alana sahip olduklarına dikkati çekti.

İslamabad ve Bakü arasında imzalanan mutabakat zaptını (MoU) memnuniyetle karşıladığını ifade eden Zerdari'nin, "Bu mutabakat zaptı ekonomiden turizme, bilim ve teknoloji gibi birçok alana yeni bir ivme kazandıracaktır." dedi.

Bu arada, Aliyev'in ziyareti sırasında iki ülke arasında ticaret, telekomünikasyon ve maden kaynakları alanlarında mutabakat zaptı imzalandı.

Aliyev dün de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelmiş, ticaret, bilgi teknolojisi, turizm, telekomünikasyon ve maden kaynakları alanlarında projelerin hayata geçirilmesini ele almıştı.

Kaynak: AA

Asıf Ali Zerdari, İlham Aliyev, Azerbaycan, Pakistan, Ekonomi, Savunma, Dış Politika, Enerji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan ve Pakistan Karşılıklı İlişkileri Geliştirmek İçin Anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 Erdoğan’dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak
19:19 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi
19:01 Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar
18:13 Manisa’da sanayi atıkları sulama kanalını maviye çevirdi, mahalleli isyan etti Manisa'da sanayi atıkları sulama kanalını maviye çevirdi, mahalleli isyan etti
16:25 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
18:41 Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
18:23 İstanbul Valisi Davut Gül’den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul’umuzu şanlı bayrağımızla donatalım İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul'umuzu şanlı bayrağımızla donatalım
18:21 Komşuda Kovid-19 alarmı Vakalar arttı, yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapılıyor Komşuda Kovid-19 alarmı! Vakalar arttı, yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapılıyor
17:32 Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor
16:53 Işığa yakalanmamak için gaza bastı İrem’i hayattan koparan sürücüye, isyan ettiren karar Işığa yakalanmamak için gaza bastı! İrem'i hayattan koparan sürücüye, isyan ettiren karar
16:42 Kurye Ata Emre Akman’ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi
16:39 Serdar Dursun’dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim Serdar Dursun'dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim
16:12 Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 21:32:47. #1.13#
SON DAKİKA: Azerbaycan ve Pakistan Karşılıklı İlişkileri Geliştirmek İçin Anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement