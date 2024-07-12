Azerbaycan ve Pakistan Karşılıklı İlişkileri Geliştirmek İçin Anlaştı

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Azerbaycan ve Pakistan enerji, ekonomi, savunma ve yüz yüze görüşme gibi birçok alanda karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi kararı aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da devam ettiği temasları kapsamında, Pakistanlı mevkidaşı Asıf Ali Zerdari ile bir araya geldi.

Pakistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Pakistan ile ekonomik ilişkilerin daha da gelişmesi gerektiğine işaret ederek iş dünyasından insanların bir araya gelmesinin planlandığını söyledi.

Aliyev, "Pakistan ve Azerbaycan yenilenebilir enerji sektöründe de birlikte çalışma olasılığını göz önünde bulundurabilir." ifadesini kullandı.

Zerdari de iki ülkenin karşılıklı "mükemmel" ilişkilere sahip olduğunu belirterek Azerbaycan ve Pakistan arasındaki bağların daha da geliştirilmesi için geniş bir alana sahip olduklarına dikkati çekti.

İslamabad ve Bakü arasında imzalanan mutabakat zaptını (MoU) memnuniyetle karşıladığını ifade eden Zerdari'nin, "Bu mutabakat zaptı ekonomiden turizme, bilim ve teknoloji gibi birçok alana yeni bir ivme kazandıracaktır." dedi.

Bu arada, Aliyev'in ziyareti sırasında iki ülke arasında ticaret, telekomünikasyon ve maden kaynakları alanlarında mutabakat zaptı imzalandı.

Aliyev dün de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelmiş, ticaret, bilgi teknolojisi, turizm, telekomünikasyon ve maden kaynakları alanlarında projelerin hayata geçirilmesini ele almıştı.