Azerbaycan ve Türkiye arasında savunma sanayisinde eğitim ve teknoloji işbirliği mutabakatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Azerbaycan ve Türkiye arasında savunma sanayisinde eğitim ve teknoloji işbirliği mutabakatı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Azerbaycan ve Türkiye arasında savunma sanayisinde eğitim ve teknoloji işbirliği mutabakatı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- YÖK Başkanı Erol Özvar: "Türkiye'de üniversitelerimiz savunma sanayii ile çok yakın iş birliği içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. ?İşte bu tecrübenin Azerbaycan'a aktarılması konusunda bu anlaşma önemli bir işlev görecektir"

Azerbaycan ve Türkiye arasında savunma sanayisi alanında yükseköğretim, bilimsel araştırma, teknoloji ve insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik işbirliği mutabakatı imzalandı.

Başkent Bakü'de düzenlenen 6. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX 2026) kapsamında, Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığı, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı, Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında "Savunma Sanayii Alanında Yükseköğretim, Bilimsel Araştırma, Teknoloji ve İnsan Yetiştirme İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Mutabakatın ortak imza törenine Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, YÖK Başkanı Erol Özvar, Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanı Vüqar Mustafayev ve Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev katıldı.

Törende ayrıca Savunma Sanayii Akademisi ile Azerbaycan Savunma Sanayisi Araştırma ve İnovasyon Merkezi arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

YÖK Başkanı Özvar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anlaşmayla iki ülke üniversitelerinin savunma sanayisi alanlarında başta bilimsel araştırma ve nitelikli personel yetiştirilmesi olmak üzere, çeşitli konularda birlikte çalışacağını söyledi.

Savunma sanayisi alanında üniversitelerin geliştirdiği projelerin araştırma kapasitesini artırdığını belirten Özvar, bu projeler sayesinde ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlandığını ifade etti.

Özvar, savunma sanayisinde en önemli konuların başında "Milli Teknoloji Hamlesi"nin geldiğini belirterek, ülkelerin kendi savunma gücünü ve teknolojisini bağımsız şekilde geliştirmesinin önemine dikkati çekti.

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi'nin başlatıldığını anımsatan Özvar, üniversitelerin de milli teknolojilerin geliştirilmesi ve ikame edilmesi amacıyla bilimsel araştırma faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirdi.

Özvar, Türkiye'nin bilimsel araştırma kapasitesini anlaşma kapsamında Azerbaycan'la paylaşma imkanı bulacaklarını belirterek, "Azerbaycan'da da gerek milli savunma alanında gerek üniversitelerde hakikaten savunma sanayisinde çok önemli gelişmeler kaydediliyor. İşte bu alanda müştereken ortak araştırma kapasitemizi ve kalitemizi bir araya getiriyoruz." dedi.

Anlaşmanın iki ülke üniversitelerinin ortak projeler yürütmesine imkan sağlayacağını kaydeden Özvar, nitelikli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacağını söyledi.

Özvar, "Türkiye'de üniversitelerimiz savunma sanayii ile çok yakın iş birliği içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. ?İşte bu tecrübenin Azerbaycan'a aktarılması konusunda bu anlaşma önemli bir işlev görecektir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'da yetişen gençlerin Türkiye'deki üniversitelerde özellikle lisansüstü düzeyde proje geliştirmeleri ile yüksek lisans ve doktora eğitimi almalarının da bu anlaşmayla önünün açılacağını belirten Özvar, iki ülkenin ortak araştırma ve insan kaynağı geliştirme kapasitesinin güçlendirileceğini kaydetti.

Kaynak: AA
AzerbaycanTürkiyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erman Toroğlu’ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı
Hasan Şaş’ın test sonucu belli oldu İfadesiyle çelişti Hasan Şaş'ın test sonucu belli oldu! İfadesiyle çelişti
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe Son anda engellendi 180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe! Son anda engellendi
14:38
Süper Kupa tarihleri açıklandı Dev bir derbi oynanacak
Süper Kupa tarihleri açıklandı! Dev bir derbi oynanacak
14:28
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
14:12
Sigorta Birliği’nden BES açıklaması: Herhangi bir sistematik sorun bulunmamaktadır
Sigorta Birliği'nden BES açıklaması: Herhangi bir sistematik sorun bulunmamaktadır
13:42
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu Biri pozitif
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Biri pozitif
13:20
İsrail’e giden uçakta infial yaratacak görüntü Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
13:13
Dilan Polat gözaltına alındı İfade sırasında fenalaştı
Dilan Polat gözaltına alındı! İfade sırasında fenalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 15:07:41. #.0.3#
SON DAKİKA: Azerbaycan ve Türkiye arasında savunma sanayisinde eğitim ve teknoloji işbirliği mutabakatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei