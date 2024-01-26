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Azerbaycanlı itfaiyeciler, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Azerbaycanlı itfaiyeciler, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Bakü'de görevli itfaiyeciler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek 'Haber', 'Spor' ve 'Deprem: Umut' kategorilerindeki kareleri oyladı. İtfaiyeciler, seçimlerini yaparken zorlandıklarını belirtti.

Azerbaycanlı itfaiyeciler, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
26.01.2024 - 10:21,  Güncelleme: 10:24
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Azerbaycanlı itfaiyeciler, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bakü'de görevli itfaiyeciler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Spor" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Seçimlerini ortak yapan itfaiyeciler, "Haber" kategorisinde Andres Gutierrez'in "Yangını izlerken", "Spor"da Filip Stevanovic'in "Koparırken" ve Burak Akbulut'un "Pistte arbede" başlıklı karelerine oy verdi.

Bakülü itfaiyeciler, "Deprem: Umut" kategorisindeki tercihlerini de Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin Umudu" ve Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı" isimli karelerinden yana kullandı.

Manga komutanı Şahin Allahguluyev, tüm kareleri başarılı bulduklarını ve seçim yapmakta zorlandıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Türkiye'ye yardıma giden ekipte kendisinin de bulunduğunu anlatan Allahguluyev, dolayısıyla depremle ilgili fotoğraflardan daha fazla etkilendiğini belirtti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Azerbaycanlı itfaiyeciler, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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