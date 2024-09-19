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Azimle Halter Kaldırdı

Gazi Karakartal, 120 kg halter kaldırarak sporun hayatına yön verdiğini gösterdi.

19.09.2024 22:59
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Sporla hayata tutunan gazi Karakartal, 120 kilogramlık halteri kaldırarak azmin gücünü gösterdi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 19 Eylül Gaziler Günü'nde düzenlenen "Kahramanlar Sahada, Kalbimiz Onlarla" etkinliğinde, Gazi Ahmet Karakartal'ın 120 kilogramlık halter kaldırma gösterisi büyük beğeni topladı. Karakartal, Kuzey Irak'ta yaşadığı patlamadan sonra sporun hayatına nasıl yön verdiğini anlatarak diğer gazilere de ilham olmak istediğini söyledi.

Kırıkkale'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Kahramanlar Sahada, Kalbimiz Onlarla" spor etkinlikleri düzenlendi. Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Gazi Ahmet Karakartal'ın 120 kilogramlık halteri kaldırarak yaptığı gösteri büyük beğeni topladı. Bazı gaziler ise etkinlikte bilek güreşi yaparak katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Etkinlik kapsamında, Gençlik Merkezi Müzik Topluluğu'nun seslendirdiği şarkılarla davetliler eğlenceli vakit geçirdi. Ayrıca, bazı kursiyerler yağlı boya tekniğiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tabloya resmetti. Gençlik liderleri öncülüğünde de merkeze gelen öğrencilere voleybol ve masa tenisi gibi çeşitli oyunlar oynatıldı.

2018 yılında Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu gazi olan Ahmet Karakartal, yaşadığı zorlu süreci ve sporla hayata nasıl tutunduğunu İHA'ya anlattı.

Karakartal, patlama sonucu sol diz üstü ve sağ diz altı amputasyon yaşadığını belirterek, "O günden bugüne tedavi süreçlerimiz oldu. Hayata tutunmaya çalıştık ve kendimi sporda buldum. Spor salonuna gitmeye başladıkça, spor yapmaktan keyif aldığımı fark ettim ve adeta kendi benliğimi buldum" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Müdürü Hamza Güneş'in önerisiyle paralimpik halter branşına yöneldiğini söyleyen Karakartal, bu spora olan ilgisinin gün geçtikçe arttığını ifade etti. Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda 2'nci olan Karakartal, " Ankara'da düzenlenen yarışma atmosferini gördüğümde daha fazla çalışmaya karar verdim. Çünkü engel sadece kafadadır. İnsan istedikten sonra yapamayacağı bir şey yoktur" diyerek, azminin altını çizdi.

Gazi Ahmet Karakartal, spor yaparak diğer gazilere ilham vermeyi amaçladığını ifade ederek, "Burada biri görüp ilham alır ve hayatına bir yön verebilir. O niyetle buradayız ve gösterimizi yaptık" dedi.

Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı, gösteri sonrası gazi Karakartal'ı ve etkinliğe katkı sunan görevlileri tebrik etti.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Etkinlik, Kültür, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

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