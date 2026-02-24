"Aziz İhsan Aktaş Davası" 17'inci Gününde Tutuklu Sanıkların Avukatlarının Beyanlarıyla Devam Ediyor

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) "Aziz İhsan Aktaş Davası"nın görülmesine Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda, 17'inci gününde tutuklu 24 sanığın avukatlarının ara mütalaaya karşı beyanlarıyla devam ediyor. Öğleden önce tutuklu sanıklar Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, eşi Celal Tekin ve BELTAŞ Başkanı Önder Gedik'in avukatlarının beyanları alındı. Duruşmaya bir saat ara verildi.

Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü"nün, bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla, 200 sanık hakkında açılan davanın duruşması, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda devam etti. Duruşmanın 17. gününde tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada ilk olarak 24 tutuklu sanığın avukatlarının beyanları alınıyor. Duruşma saat 11: 18'de başladı.

"Kadir Aydar, genç yaşta, Aziz İhsan Aktaş'ın dosya kapsamındaki çelişkili ve dayanaksız beyanları nedeniyle mağdur edilmiş bir kişidir"

Sırayla tutuklu sanıklar Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Oya Tekin'in eşi Celal Tekin ve BELTAŞ Başkanı Önder Gedik'in avukatları, duruşma savcısının tutukluluk hallerinin devamına ilişkin ara mütalaasına karşı beyanda bulundu.

Kadir Aydar'ın avukatı, "Kadir Aydar'ın tutuklu kaldığı süre, isnat edilen suçun niteliği, suçun alt ve üst sınırları, dosyadaki mevcut delil durumu birlikte değerlendirildiğinde; delillerin tamamı toplanmıştır. Delilleri karartma ihtimali somut olarak ortadan kalkmıştır. Kaçma şüphesi bulunmamaktadır. Nitekim hakkında işlem yapıldığını öğrendiğinde kendisi bizzat giderek teslim olmuştur. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, tutuklama tedbirinin devamını gerektirir ölçülülük şartının artık bulunmadığı kanaatindeyiz. Kadir Aydar, genç yaşta, Aziz İhsan Aktaş'ın dosya kapsamındaki çelişkili ve dayanaksız beyanlar nedeniyle mağdur edilmiş bir kişidir. Bu mağduriyetin daha fazla devam etmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle, mahkemenizce uygun görülecek adli kontrol tedbirleri uygulanmak suretiyle tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

"Oya Tekin; dosyada eşiyle birlikte tutuklu olan tek kişidir, eşiyle ikisinin tutuklu olması vicdanları yaralar Sayın Başkan"

Ardından Oya Tekin'in avukatı mütalaaya karşı beyanında, eşi Celal Tekin'in de tutuklu bulunduğunu vurgulayarak "Müvekkilim her şeyden önce, biri 15 yaşında, 3 çocuk annesidir ve eşiyle birlikte tutukludur. Dosyada eşiyle birlikte tutuklu olan tek kişi. Burada açık ve orantısız bir müdahale var. Eşiyle ikisinin tutuklu olması vicdanları yaralar Sayın Başkan. Müvekkilim bir belediye başkanı, kovsanız da ülkeyi terk etmeyecek biri... Tutuklu kalması için dosyada somut bir olgu yok. Bundan sonra müdahele edebileceği, karartabileceği bir delil de yok. Tutuklama bir ceza değil geçici bir tedbirdir. Bu nedenle, mahkemenizce uygun görülecek adli kontrol tedbirleri uygulanmak suretiyle tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Önder Gedik'in avukatlarının da beyanda bulunmasının ardından duruşmaya bir saat ara verildi.