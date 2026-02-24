"Aziz İhsan Aktaş Davası" 17'inci Gününde Tutuklu Sanıkların Avukatlarının Beyanlarıyla Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

"Aziz İhsan Aktaş Davası" 17'inci Gününde Tutuklu Sanıkların Avukatlarının Beyanlarıyla Devam Ediyor

24.02.2026 13:31  Güncelleme: 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da devam eden Aziz İhsan Aktaş davasında tutuklu sanıkların avukatlarının beyanları alındı. Davada, bazı belediye başkanlarının rüşvet iddialarıyla yargılandığı belirtildi. Duruşmaya verilen aranın ardından avukat beyanlarına devam edilecek.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) "Aziz İhsan Aktaş Davası"nın görülmesine Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda, 17'inci gününde tutuklu 24 sanığın avukatlarının ara mütalaaya karşı beyanlarıyla devam ediyor. Öğleden önce tutuklu sanıklar Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, eşi Celal Tekin ve BELTAŞ Başkanı Önder Gedik'in avukatlarının beyanları alındı. Duruşmaya bir saat ara verildi.

Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü"nün, bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla, 200 sanık hakkında açılan davanın duruşması, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda devam etti. Duruşmanın 17. gününde tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada ilk olarak 24 tutuklu sanığın avukatlarının beyanları alınıyor. Duruşma saat 11: 18'de başladı.

"Kadir Aydar, genç yaşta, Aziz İhsan Aktaş'ın dosya kapsamındaki çelişkili ve dayanaksız beyanları nedeniyle mağdur edilmiş bir kişidir"

Sırayla tutuklu sanıklar Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Oya Tekin'in eşi Celal Tekin ve BELTAŞ Başkanı Önder Gedik'in avukatları, duruşma savcısının tutukluluk hallerinin devamına ilişkin ara mütalaasına karşı beyanda bulundu.

Kadir Aydar'ın avukatı, "Kadir Aydar'ın tutuklu kaldığı süre, isnat edilen suçun niteliği, suçun alt ve üst sınırları, dosyadaki mevcut delil durumu birlikte değerlendirildiğinde; delillerin tamamı toplanmıştır. Delilleri karartma ihtimali somut olarak ortadan kalkmıştır. Kaçma şüphesi bulunmamaktadır. Nitekim hakkında işlem yapıldığını öğrendiğinde kendisi bizzat giderek teslim olmuştur. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, tutuklama tedbirinin devamını gerektirir ölçülülük şartının artık bulunmadığı kanaatindeyiz. Kadir Aydar, genç yaşta, Aziz İhsan Aktaş'ın dosya kapsamındaki çelişkili ve dayanaksız beyanlar nedeniyle mağdur edilmiş bir kişidir. Bu mağduriyetin daha fazla devam etmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle, mahkemenizce uygun görülecek adli kontrol tedbirleri uygulanmak suretiyle tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

"Oya Tekin; dosyada eşiyle birlikte tutuklu olan tek kişidir, eşiyle ikisinin tutuklu olması vicdanları yaralar Sayın Başkan"

Ardından Oya Tekin'in avukatı mütalaaya karşı beyanında, eşi Celal Tekin'in de tutuklu bulunduğunu vurgulayarak "Müvekkilim her şeyden önce, biri 15 yaşında, 3 çocuk annesidir ve eşiyle birlikte tutukludur. Dosyada eşiyle birlikte tutuklu olan tek kişi. Burada açık ve orantısız bir müdahale var. Eşiyle ikisinin tutuklu olması vicdanları yaralar Sayın Başkan. Müvekkilim bir belediye başkanı, kovsanız da ülkeyi terk etmeyecek biri... Tutuklu kalması için dosyada somut bir olgu yok. Bundan sonra müdahele edebileceği, karartabileceği bir delil de yok. Tutuklama bir ceza değil geçici bir tedbirdir. Bu nedenle, mahkemenizce uygun görülecek adli kontrol tedbirleri uygulanmak suretiyle tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Önder Gedik'in avukatlarının da beyanda bulunmasının ardından duruşmaya bir saat ara verildi.

Kaynak: ANKA

İhsan Aktaş, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Aziz İhsan Aktaş Davası' 17'inci Gününde Tutuklu Sanıkların Avukatlarının Beyanlarıyla Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı
ABD’nin dev uçak gemisi Türkiye’nin yanı başında ABD'nin dev uçak gemisi Türkiye'nin yanı başında
Maliki’den Trump’a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim Maliki'den Trump'a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim
Kan donduran olay Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi Kan donduran olay! Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’i Bundesliga şampiyonu istiyor Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'i Bundesliga şampiyonu istiyor
Erdoğan’dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir Erdoğan'dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir

14:35
Fenerbahçe’de 4 futbolcudan kötü haber Sakatlık durumları belli oldu
Fenerbahçe'de 4 futbolcudan kötü haber! Sakatlık durumları belli oldu
14:13
2 ülke anlaştı Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
13:52
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı üzecek
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
13:13
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı Hem de sonunu getiren isimle
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
12:53
İstanbul’u boydan boya geçecek yeni demiryolu İşte güzergahlar
İstanbul'u boydan boya geçecek yeni demiryolu! İşte güzergahlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 15:08:02. #.0.4#
SON DAKİKA: "Aziz İhsan Aktaş Davası" 17'inci Gününde Tutuklu Sanıkların Avukatlarının Beyanlarıyla Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.