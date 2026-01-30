'Aziz İhsan Aktaş Davası'nda İlk Hafta Bitti.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) CHP'li bazı belediye başkanlarının tutuklanmasına neden olan ve "Aziz İhsan Aktaş Davası" olarak bilinen, 33'ü tutuklu 200 sanıklı davanın ilk haftasında 20 tutuklu sanık dinlendi. Eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sırali, "Aziz İhsan Aktaş serbest olmasına rağmen biz 6 aydır tutukluyuz. Cezaevinde yüz felci geçirdim, oğlum MS hastası. Ona bu süreçte destek olamıyorum" dedi. Duruşma, 3 Şubat salı günü Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında yer alan 1 no'lu salonda devam edecek. Mahkeme heyetinin 6 Şubat Cuma günü tutuklu sanıklar hakkında ara karar kurması bekleniyor.

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü"nün, bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 33'ü tutuklu 200 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşmasının dördüncü günü, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülmeye devam etti.

Dört günde toplam 20 tutuklu sanığın savunması dinlendi. Duruşmada bugün ise ilk olarak 17 Ocak 2025'te tutuklanan ve "özel belgede sahtecilik" ile "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla yargılanan Esenyurt Belediye Başkan yardımcısı İbrahim Halil Çalış, Temizlik İşleri Müdür Vekili Mehmet Şimşek, Emekli Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Yolcu, "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yargılanan Esenyurt Belediyesi'nden Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli Müzeyyen Karakaş ve 4 sanık dinlendi.

17 Ocak 2025'te tutuklanan "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yargılanan ve Esenyurt Belediyesi'nden son tutuklu isim olan İhale Komisyon üyesi Müzeyyen Karakaş üzerine atılı suçlamaları reddetti. Tutuklu olduğu için 6 ve 13 yaşındaki iki çocuğundan 1 yıldan uzun süredir ayrı kaldığını vurgulayarak tahliyesini ve beraatını talep etti.

"Oğlum MS hastası, cezaevinde yüz felci geçirdim"

Ardından İSFALT tutuklularına geçildi. İlk olarak eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sırali dinlendi. 1 Ağustos 2025 tarihinde tutuklanan ve "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yargılanan Sırali, savunma sırasında zorlandı. Cezaevindeyken yüz felci geçirdiğini söyleyen Sırali, MS hatası bir oğlu olduğunu belirtti, onu bu süreçte destek olamadığı için çok üzüldüğünü söyledi, "Sizlere mental ve fiziki yaşadığımız çileyi uzun uzun anlatmayacağım" dedi.

Dosyada kendisiyle ilgili en kritik sorunun bilirkişi raporu olduğunu söyleyen Sırali, "İddianamedeki ihalelere ilişkin bilirkişi raporunda ihaleye fesat karıştırma olmadığı yönünde bir bulgu var" dedi. Aziz İhsan Aktaş'a gönderilen bir mektubun da kendisi hakkında delil olarak yer aldığını kaydeden Sırali, "mektuptaki el yazısının bana ait olmadığına dair raporu dosyaya sunduk" dedi.

"Aziz İhsan Aktaş serbest olmasına rağmen biz 6 aydır tutukluyuz"

İhaleler için danışman aramaları vesilesiyle sanıklardan Mustafa Mutlu'yu tanıdığını söyleyen Sırali, "Bağlı bulunduğum birimlere konuyu iletip, gerekli onayları aldıktan sonra Mutlu'yla sözleşme imzaladık." dedi. Sırali, "Aziz İhsan Aktaş ya da başka biriyle alakalı bana baskı kurması mümkün olamaz. Bilgim olmayan bir konuyla ilgili 6 aydır tutukluyum. Bu konuda bilgisi olan Mustafa Mutlu ile Aziz İhsan Aktaş serbest olmasına rağmen biz 6 aydır tutukluyuz. Aktaş, defalarca verdiği etkin pişmanlık ifadelerinde benimle ilgili beyanda bulunmamıştır. Kimsenin tutukluluğundan fayda sağlayacak değilim ancak olması gereken bizim de tutuksuz yargılanmamız. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." şeklinde konuştu.

"Aziz İhsan Aktaş'ın adını sorgu sırasında ilk defa duydum"

1 Ağustos'ta tutuklanan ve "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yargılanan 67 yaşındaki İSFALT Genel Müdür Yardımcısı inşaat mühendisi olan Mehmet Karataş, tüm birikiminin bir ev ve bir araba olduğunu söyledi. Çok zor ve kötü koşullarda bir gözaltı sürece geçirdiklerini söyleyen Karataş, "Sorgu sırasında adını ilk defa duyduğum Aziz İhsan Aktaş'ı tanıyıp tanımadığım soruldu" dedi. Karataş savunmasının sonunda "Koğuşta 71 kişi kalıyoruz. 5 aydır yüksek tansiyon hastasıyım, 9 ay önce kalp ameliyatı oldum. Bu şartlar altında 185 gündür tutukluyum" diyerek tahliyesini istedi.

Mahkeme başkanından Aktaş'ın avukatlarına: "İstediğiniz cevabı alana kadar soruyu farklı şekillerde sormaya devam edemezsiniz"

Üzerine atılı suçlamaları ayrıntılarıyla anlatarak mahkeme heyeti huzurunda reddeden Karataş'ın ardından, davanın ana sanığı olan ve iddianamede "örgüt lideri" olarak nitelendirilen Aziz İhsan Aktaş söz aldı. Hakkında 704 yıla kadar hapis cezası istenmesine karşın tutuksuz yargılanan Aktaş, tutuklu sanık Karataş'ın beyanlarında, ihalelerde yapılan yaklaşık maliyet hesabına ilişkin çelişki bulunduğunu ileri sürdü.

Karataş ise iddiaları kabul etmeyerek ifadelerinde herhangi bir çelişki olmadığını savundu. Bunun üzerine Aktaş'ın iki avukatı ile bir sanık daha söz alarak benzer sorular yöneltti. Yaşanan tartışma üzerine Mahkeme Başkanı araya girerek, "Soru soruyorsunuz, insanlar cevap veriyor. İstediğiniz cevabı alana kadar soruyu farklı şekillerde sormaya devam edemezsiniz" dedi.

Sanık Oktay Aktaş, savunma sırasında gözyaşlarıma hakim olamadı

6 aydır tutuklu bulunan ve "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yargılanan İSFALT personeli Oktay Aktaş, savunması sırasında sık sık gözyaşlarına hakim olamadı. Aktaş savunmasında şöyle konuştu:

"2021 yılının kasım ayında covid rahatsızlığı geçirdim, 15 gün yoğun bakımda yattım. Bu benim ikinci hayatım. İlk beş günü hatırlamıyorum bile. Yüce yaradan takdir etti tekrar hayata döndüm. Zaten kronik hastalıklarım vardı. Uzun yıllardır şeker hastasıyım, böbreklerimde hasar var, obezite sorunum söz konusu ve kastan kaybederek 25 kilo verdim, boyun fıtığı da mesleki deformasyon.

Şu anda bacağım balon şeklinde oturduğum için. Sol bacağımda pıhtı var. Cezaevi koşullarında bugün yarın bir şey olacağını bekliyorum. Uyku apnem var, kimse beni koğuşunda yatırmak istemiyor. Bir sürü yer değiştirdim. Oldukça sıkıntılı bir süreç. Gerçekten sağlığım konusunda ciddi sorunlarım var. Çamaşır yıkamıyorum, uyku konusunda beni sürekli uyandırıyorlar. Evlatlarımı 6 aydır göremiyorum. Özel bir çocuk, özel eğitime ihtiyacı var. Ona yardımcı olamıyorum. Annesi çok sıkıntıda. Çocuğum da eğitimden mahrum kalıyor. Bu süreçte kayınpederimi kaybettim."

Duruşma, 3 Şubat salı günü devam edecek

Sanık avukatları, bugün cuma günü olduğu için savunması alınan sanıklar adına ara karar oluşturulmasını istedi. Mahkeme başkanı, "Mevzuat gereği tutukluluk değerlendirmesi duruşma sonunda olabilir. Önümüzdeki hafta tutuklu sanıkların ifadesi biterse bittiği gibi, bitmezse cuma günü değerlendirilecek" dedi. Duruşma 3 Şubat salı saat 10: 00'a ertelendi.