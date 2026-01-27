"Aziz İhsan Aktaş Davası"Nın İlk Duruşması Başladı... Sanıklar 10 Başlık Altında Savunma Yapacak

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - CHP'li bazı belediye başkanlarının da arasında bulunduğu 200 sanıklı "Aziz İhsan Aktaş davası"nın ilk duruşması, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde bulunan duruşma salonunda başladı. Kimlik tespitinin ardından ilk olarak tutuksuz sanıkların savunmalarının alınacağı, sanıkların savunmalarını 10 başlık altında yapacağı öğrenildi.

Aralarında, etkin pişmanlıktan yararlanan tutuksuz iş insanı Aziz İhsan Aktaş ile tutuklu belediye başkanları Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar; tutuksuz Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de bulunduğu 200 sanık, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkıyor. Duruşma, mahkeme heyetinin kararı doğrultusunda Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki 1 No'lu duruşma salonunda görülüyor.

Yargılamalar, 27 Ocak–20 Şubat 2026 tarihleri arasında, her gün saat 10.00'da Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki 1 No'lu duruşma salonunda yapılacak.

Tutuklu belediye başkanları salona getirildi

Tutuklu belediye başkanları, alkışlar eşliğinde salona getirildi, izleyiciler "Rıza Başkan", "Utku Başkan", "Zeydan, Adana gibi Başkan" sloganları atıldı. Jandarma tarafından izleyiciler uyarıldı.

Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme tarafından dün, duruşmaya saatler kala gönderilen müzekkerede; tutuksuz yargılanan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de aralarında bulunduğu 22 sanığın, bulundukları şehirlerden duruşma salonuna bağlanarak savunma yapacağı belirtildi.

Duruşmayı, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci, Gökan Zeybek, Burhanettin Bulut, CHP Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı Sevgi Kılıç, CHP milletvekilleri Umut Akdoğan, Mustafa Sarıgül, Mahmut Tanal, Fethi Açıkel, CHP PM üyesi Tolga Sağ, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili Vahap Seçer, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile ile bazı sanık yakınları da izliyor.

Mahkeme Başkanı uyardı

Sanıkların salonda hazır edilmesinin ardından İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti salondaki yerine aldı. Mahkeme Başkanı, duruşmanın işleyişi hakkında bilgi verdi. Salondaki kalabalık nedeniyle gürültü olduğunu belirten Başkan, "Bu tarz davranışlardan kaçınalım. 400 dosyamız var bu dosyanın onlardan farkı yok. Kalabalık olması nedeniyle tedbirler aldık. Çağlayan'da ne kural uygulanıyorsa burada da öyle olacak. Bizim uydurduğumuz kurallar değil. CMK uyarında yapıldı bunlar. Herkes üzerine düşen kurallara uygun davranmalı. Olabildiğince bu yargılamayı sağlıklı şekilde bitirmek bizim öncelikli amacımız. Aksi davranışları kesinlikle men edeceğiz. İzleyiciler tarafından az önceki gibi duruşma disiplini bozulacak olursa izleyiciler olmadan devam ederiz. Emin olun. Basın mensubu arkadaşlar için cep telefonunun ses ve görüntü almak üzere kullanılması yasak. Meslek yaşantımda hiç uygulamadım ama izleyicilerin duruşma disiplinini bozması halinde salondan zorla çıkarma ve disiplin cezası olacak" dedi.

Önce tutuklu sanıkların savunması alınacak

Duruşmanın ilk gününün kimlik tespiti işlemleriyle geçmesi bekleniyor. Mahkeme heyetinin düzenlediği tensip zaptına göre, kimlik tespitinin ardından ilk olarak tutuklu sanıkların savunmaları alınacak. Sanıkların savunmalarını 10 başlık altında yapacağı öğrenildi.

Mahkeme heyetinin belirlediği ifade alma sırasına göre, ilk sırada Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere yer alıyor. İfade alma işlemi Beşiktaş Belediyesi ile sona erecek.

Aynı tensip zaptında, gizli tanıklar "Yaprak" ve "XYZ49QP"nin ses ve görüntülerinin değiştirilerek duruşmada hazır edilmesine yönelik işlemlerin yapılmasına karar verildiği bilgisi de yer aldı. Mahkeme, yargılamanın en fazla 2 bin 520 gün, yani 7 yıl içinde tamamlanmasını hedeflediğini bildirdi.

Bilimsel mütalaada 43 eylemde "ihaleler bazında suç oluşmadığı" tespiti

Yargılama başlamadan önce dava dosyasına dikkat çekici bir bilimsel mütalaa da sunuldu. Toplam 63 eylemin suçlama konusu yapıldığı dava kapsamında; bir eski Sayıştay uzman denetçisi, kamu ihale mevzuatından kaynaklanan nitelikli hesaplama uzmanı ve bir mali müşavir tarafından hazırlanan ve 10 Ocak'ta imzalanan bilimsel mütalaada, suçlama konusu ihalelere ilişkin teknik değerlendirmelere yer verildi. İddianamede yer alan ilk 43 eyleme ilişkin yapılan ayrıntılı incelemelerde, ihaleler bazında suç oluşmadığı tespitine ulaşıldı.

Sanıklara en fazla 3 avukat

Mahkeme ayrıca, her sanığın en fazla üç avukatla temsil edilebileceğini, telefon ile sesli ya da görüntülü kayıt yapabilen cihazların duruşma salonuna alınmayacağını bildirdi. Kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı belirtildi.

Bu arada CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından, "Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı hiçbir yol arkadaşımızı yalnız bırakmayacağız. Kumpasları bir bir aşacağız ve kazanacağız. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirmiz" paylaşımını yaptı.