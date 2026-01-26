Aziz İhsan Aktaş Davası Yarın Başlıyor... Abdurrahman Tutdere: "Tarafımıza Yöneltilen ve Atılan İftiraların Hepsini Tek Tek Çürüteceğiz"

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA) - Kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş Davası" olarak bilinen yarın başlayacak davanın tutuksuz sanıklarından Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Biz yarınki duruşmada ve devam edecek olan duruşmalarda tarafımıza yöneltilen ve atılan iftiraların tek tek hepsini çürüteceğiz. ve belgeleriyle beraber gerçekliği ortaya koyacağız. Adaletin yerini bulmasını bekliyoruz. Bütün bu yanlışların, bu haksız ve hukuksuzlukların yargı eliyle giderilmesini bekliyoruz. Tüm Adıyaman halkı Adıyaman'a Adıyaman'ın iradesine yapılan bu haksızlığın, bu hukuksuzluğun son bulmasını ve şehrimizde yapılan bu itibar suikastının yargı eliyle son bulmasını beklemektedir" dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) encümen toplantısının ardından, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

6 Şubat depremlerine ilişkin konuşan Tutdere, şunları kaydetti:

"6 Şubat'ın üçüncü seneyi devriyesinde, yitirdiğimiz bütün yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Bütün kentlerde, Adıyaman başta olmak üzere deprem şehirlerinde hummalı bir yeniden inşaat süreci var. Adıyaman'da özellikle barınma sorununun ortadan kaldırılması için emlak konut ve TOKİ'nin öncülüğünde devam eden çalışmalar var. Bir yandan da Adıyaman Belediyesi olarak yerel yönetim olarak biz de şehrin altyapı ve üstyapılarını halkımızın mağduriyetini giderecek şekilde yeniliyoruz. Yoğun bir çalışma var. Şu an Adıyaman Belediyesi olarak içme suyunda yaklaşık 530 kilometreyi geride bıraktık. 158 kilometre yağmur suyu ve kanal suyu hattımızı yeniledik. Bununla beraber yollarımızı, parklarımızı, kaldırımlarımızı ve şehrin üst yapılarını da inşa etmeye çalışıyoruz. Yeni caddeler, bulvarları açmak suretiyle depremin izlerini silmeye çalışıyoruz."

"Güçlü bir umutla, halk da güçlü bir iletişimle yeniden yaşamı kurmaya çalışıyoruz"

Tutdere, 6 Şubat'ta Adıyaman'da şehrin yüzde 65'inin altyapı, üstyapıyla birlikte yok olduğunu, bunları yeniden inşa etmenin, yeniden şehirde hayatı normale döndürmenin çok da kolay olmadığını anlattı. Tüm kurumlarla güçlü bir işbirliği içinde olduklarını dile getiren Tutdere, şöyle devam etti:

"Bu güçlü işbirliğiyle hem belediyemizi hem de kentimizi yeniden inşa ediyoruz. 6 Şubat'ın üçüncü yılı yaklaşıyor. Bu süreç içerisinde kentimizde henüz konteynerlerde yaşayan yurttaşlarımız da var. Kalıcı konutlarına yerleşen vatandaşlarımız da var. Dileğimiz, umudumuz bir an evvel konteynerlerin boşalması, konteynerde yaşayan tüm vatandaşlarımızın barınma sorununu başta olmak üzere tüm sorunlarının çözülerek hayatın normale dönmesi. Tabii deprem sadece evleri, binaları yıkmadı, canları almadı. Bölgenin, şehirlerin ticaretini, ekonomisini, esnafını bütün ekonomisine de çok büyük zarar verdi. Bir taraftan da bölgede ve kentimizde esnafımızın yeniden işlerini kurmaları, ticaretini yapmaları için veya oradaki OSB Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işletmelerin yeniden ayağa kalkması için de büyük bir gayret, büyük bir mücadele var. Bu mücadele inşallah kısa süre içerisinde son bulur ve hayat normale döner. Biz şuna inanıyoruz, tabii ki kayıplarımızı geri getirmek mümkün olmayacak ama kalanlar için güçlü bir umutla, güçlü bir iletişimle yeniden yaşamı kurmaya çalışıyoruz. ve bu mücadelede de mutlaka başaracağız."

Başkan Tutdere, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 6 Şubat haftasında deprem bölgesinde olacağını da belirterek, "Özellikle Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in deprem haftası nedeniyle şehrimizde olması, bu acılı ve yaslı havada, ortamda şehrimizde dayanışma içerisinde olması, yasımızı paylaşması, Adıyaman halkıyla bu zor günde yeniden bir araya gelerek acıyı paylaşması bizi, şehrimizi onore etmiştir, bizi onore etmiştir. Ben buradan Sayın Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sürekli kentimizle de deprem bölgesiyle de güçlü bir dayanışması zaten hep vardı. Bu yılki programa da bizi dahil etmiş olması ve kentimize gelmiş olması da bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir" dedi.

"Adaletin yerini bulmasını bekliyoruz"

CHP'li bazı belediye başkanların tutuklu bulunduğu, kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş Davası" olarak bilinen davanın tutuksuz sanıklarından Başkan Abdurrahman Tutdere, yarın başlayacak yargılamalara ilişkin de şunları söyledi:

"Yarın dosyamızdaki ilk duruşma biz tabii ki hakkımızdaki iddiaları yargı önünde resmi belgeleriyle tek tek çürüteceğiz. Savunmalarımızı yapacağız. Ceza yargılamasında amaç maddi hakikatin ortaya çıkarılması olmalıdır. Bir demokraside hukuk devletinin olmazsa olmazıdır. Bu duruşmada da ben de dahil tüm belediye başkanları kendine yönelik isnatları cevaplayacaklardır ve savunmalarını yapacaklardır. Biz yarınki duruşmada ve devam edecek olan duruşmalarda tarafımıza yöneltilen ve atılan iftiraların tek tek hepsini çürüteceğiz ve belgeleriyle beraber gerçekliği ortaya koyacağız. Adaletin yerini bulmasını bekliyoruz. Bütün bu yanlışların, bu haksız ve hukuksuzlukların yargı eliyle giderilmesini bekliyoruz. Biz ve tüm Adıyaman halkı Adıyaman'a Adıyaman'ın iradesine yapılan bu haksızlığın, bu hukuksuzluğun son bulmasını ve şehrimizde yapılan bu itibar suikastinin yargı eliyle son bulmasını beklemektedir."