Azzam el-Ahmed FKÖ Genel Sekreteri Oldu

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreterliği görevine Azzam el-Ahmed seçildi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, FKÖ İcra Komitesi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas başkanlığında Ramallah'ta toplandı.
Toplantıda, FKÖ İcra Komitesi üyesi Azzam el-Ahmed, Hüseyin eş-Şeyh'in yerine FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreterliği görevine getirildi.
Daha önce bu görevi yürüten Hüseyin eş-Şeyh ise Filistin Devlet Başkan Yardımcılığına atanmıştı.
Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinden olan 78 yaşındaki Filistinli politikacı Azzam el-Ahmed, geçmişte çeşitli bakanlık görevlerinde de bulunmuştu.
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