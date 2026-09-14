B\'Tselem: İsrail Batı Şeria\'da yok etme projesi uyguluyor

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem, yeni yayımladığı raporda, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları, kontrol noktaları, toprak gaspları ve mülklere zarar verme gibi tüm faaliyetleriyle Filistinlileri yok etme projesini uyguladığını kaydetti.

B'Tselem, işgal altındaki Doğu Kudüs'te, "Yok Etme Projesi" başlıklı yeni ve kapsamlı raporunun tanıtımı için bir konferans düzenledi.

Konferansta işgal altındaki Batı Şeria'da şiddetin geçmiş yıllara göre ciddi artış gösterdiği ve İsrail'in Filistinlileri yok etme projesini uyguladığı belirtildi.

Konferansta konuşan B'Tselem İcra Direktörü Yuli Novak, İsrail'in bu projesinin mevcut İsrail hükümeti veya 7 Ekim 2023 ile başlamadığını ve bugüne kadar farklı formlarda geldiğini geçmiş örneklerle açıklarken " Gazze'de bu projenin soykırımla en vahşi formuna ulaştığını" vurguladı.

Novak, "Bu raporu yazdık çünkü gelişmelere ayrı ayrı bakmak artık şiddetin toplamını yansıtmıyor. Yaklaşık 3 yıldır İsrail, Batı Şeria'daki Filistin varlığının koşullarını sistemli bir şekilde ortadan kaldırırken İsrail kontrolünü ve Yahudi varlığını giderek daha kalıcı hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

"Tepki, yalnızca yerleşim yerlerine odaklanan tedbirlerle sınırlı kalamaz"

İngiltere ve bazı Batı ülkelerinin İsrail'e karşı attığı adımların önemli olduğunu kaydeden Novak, buna rağmen yetersizliğine işaret ederek şunları söyledi:

"Tepki, yalnızca yerleşim yerlerine odaklanan tedbirlerle sınırlı kalamaz. Burada tanımlanan ihlaller İsrail devlet politikası. Gazze'deki soykırım, uluslararası politikayı İsrail rejimine karşı kökten değiştirmeliydi. Değiştirmedi. Aynı cezasızlık şimdi Batı Şeria'daki Filistin kolektif yaşamının yok edilmesine imkan tanıyor."

Novak, özellikle ABD'nin desteğinin İsrail'e Gazze ve Batı Şeria'da meşruiyet ve dokunulmazlık kazandırdığını kaydetti.

B'Tselem Sözcüsü Kerim Cibran, Batı Şeria'nın güneyindeki Seir kasabasının 3 girişinden ikisinin İsrail ordusu tarafından kapatıldığını, diğerinin ise yalnızca belirli saatlerde açık tutulduğunu söyledi.

Çocukluğunun geçtiği bölgeye artık özgürce ulaşamadığını belirten Cibran, benzer kısıtlamaların işgal altındaki Batı Şeria'nın genelinde yaşandığını vurguladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinden örneklerle Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarından dolayı Filistinlilerin neler yaşadığını anlatan Cibran, İsraillilerin, Batı Şeria'da 1 milyon dönümü kontrol altında tuttuğuna ve bunun, bölgenin toplam alanının yüzde 18'ine tekabül ettiğine dikkati çekti.