Baas Rejimi Çöktü, Hafız Esed'in İsim Levhası Kazındı - Son Dakika
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Baas Rejimi Çöktü, Hafız Esed'in İsim Levhası Kazındı

Suriye'de Baas rejiminin çökmesinin ardından Emevi Camisi'ndeki Hafız Esed'in ismi kazındı.

20.12.2024 13:47
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Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed'in babası Hafız Esed'in, başkent Şam'daki Emevi Camisi'nin duvarında bulunan mermer levhaya işlenmiş ismi çekiçle kazındı.

Şam'da binlerce kişi, Baas rejiminin çökmesinin ardından ikinci cuma namazı için Emevi Camisi'nde bir araya geldi.

Vatandaşlar, namaz öncesi, caminin dış duvarındaki mermer levhada yer alan Hafız Esed'in ismini çekiçle kazıdı.

Levhadaki Nur suresinin 36 ve 37. ayetlerinin bitiminde, "Bu cami mümin başkan Hafız Esed döneminde yenilendi ve restore edildi." yazısı yer alıyordu.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle, ülkenin birçok kentinde Hafız Esed'in heykelleri yıkılmıştı.

?Suriye'de Baas rejiminin devrilmesi

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek 8 Aralık'ta çöktü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed, 8 Aralık'ta başkentten, kendisi ve ailesi için sığınma sağlama kararı alan Rusya'ya kaçtı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtardı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge, PKK/YPG'den temizlendi.

Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de geçici yönetim kuruldu, Muhammed el-Beşir Mart 2025'e kadar geçici yönetimin başbakanı olarak görevlendirildi.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği de 14 Aralık'ta yeniden faaliyete geçti.

Rejimin devrilmesinin ardından birçok Batı ülkesi Şam'a heyet gönderdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Baas Rejimi Çöktü, Hafız Esed'in İsim Levhası Kazındı - Son Dakika

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