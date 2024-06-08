Bab el-Amud Yayınevi, Filistin Edebiyatı'nı Türkçeye Kazandırıyor - Son Dakika
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Bab el-Amud Yayınevi, Filistin Edebiyatı'nı Türkçeye Kazandırıyor

Bab el-Amud Yayınevi, Filistin Edebiyatı\'nı Türkçeye Kazandırıyor

İstanbul merkezli Bab el-Amud yayınevi, Filistinli yazar Mahmud Şukayr başta olmak üzere farklı yazarların eserlerini Türkçeye çevirerek Uluslararası Filistin Edebiyat Ödülü'ne layık görülen eserleri okurlarla buluşturuyor. Yayınevi sahibi Halil el-Asali, Türkçe ve Arapça edebi eserlerin çevirileriyle iki toplumun birbirini daha iyi tanımasını amaçladıklarını belirtti.

08.06.2024 21:09
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Merkezi İstanbul'da bulunan Bab el-Amud yayınevi, Uluslararası Filistin Edebiyat Ödülü'ne layık görülen yazar Mahmud Şukayr başta olmak üzere, farklı yazarların eserlerini Türkçeye kazandırıyor.

Bab el-Amud yayınevi sahibi ve yazar Filistinli Halil el-Asali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kudüs'te ikamet eden Filistinli meşhur yazar Şukayr dahil pek çok Filistin ve Arap edebiyatından öne çıkan eserleri Türkçeye kazandırdıklarını belirtti.

Asali, Bab el-Amud yayınevi adına, Şukayr'ı Uluslararası Filistin Edebiyat Ödülü'nü kazanması münasebetiyle tebrik etti.

Türkçe ve Arapça edebi eserleri çeviriler yoluyla okurlarla buluşturduğunu söyleyen Asali, "iki toplumun birbirini daha iyi tanıması" amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Asali, Şukayr'ın geliştirdiği "çok kısa öyküler" tarzındaki eserlerinden "Arzuların Tavanı" adlı kitabı Türkçeye kazandırdıklarını, yazarın ikinci bir kitabı için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Adını Mescid-i Aksa'nın Şam Kapısı'ndan alan Bab el-Amud Yayınevi'nin Arapçadan Türkçeye kazandırılan " Çankaya'da 7 Yıl" kitabının yanı sıra Türkçeden Arapçaya çevrilen " Irak'ta Türkmen Varlığı" ve " Evliya Çelebi'nin Kudüs Seyahati" kitapları bulunuyor.

Kaynak: AA

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