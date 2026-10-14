Baba Mehmet Çınar da ölünce Karacasu yangınında can kaybı 3 oldu

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında Meryem Çınar (55) ile oğlu Tayfun Çınar'ın (30) ardından baba Mehmet Çınar (55) da hayatını kaybetti.

Çamarası Mahallesi'nde iki katlı bir evde 11 Ekim saat 22.00 sıralarından yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında Meryem ve Mehmet Çınar çifti ile çocukları Tayfun Çınar, yaralandı. Çınar çifti ile çocukları, İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Meryem Çınar, önceki gün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çınar, Karacasu ilçesinde mahalle mezarlığında toprağa verildi. Çınar'ın oğlu Tayfun Çınar ise dün hayatını kaybetti.

Hastanede tedavisi süren Mehmet Çınar da bugün hayatını kaybetti. Baba ve oğlunun cenazeleri, Karacasu ilçesi Çamarası Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.