Baba Mehmet Çınar da ölünce Karacasu yangınında can kaybı 3 oldu - Son Dakika
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Baba Mehmet Çınar da ölünce Karacasu yangınında can kaybı 3 oldu

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Baba Mehmet Çınar da ölünce Karacasu yangınında can kaybı 3 oldu
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde 11 Ekim'de iki katlı evde çıkan yangında yaralanan Meryem Çınar (55), oğlu Tayfun Çınar (30) ve baba Mehmet Çınar (55) hayatını kaybetti. Meryem Çınar Karacasu'da, Mehmet ve Tayfun Çınar ise Çamarası Mahallesi'nde toprağa verildi.

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında Meryem Çınar (55) ile oğlu Tayfun Çınar'ın (30) ardından baba Mehmet Çınar (55) da hayatını kaybetti.

Çamarası Mahallesi'nde iki katlı bir evde 11 Ekim saat 22.00 sıralarından yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında Meryem ve Mehmet Çınar çifti ile çocukları Tayfun Çınar, yaralandı. Çınar çifti ile çocukları, İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Meryem Çınar, önceki gün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çınar, Karacasu ilçesinde mahalle mezarlığında toprağa verildi. Çınar'ın oğlu Tayfun Çınar ise dün hayatını kaybetti.

Hastanede tedavisi süren Mehmet Çınar da bugün hayatını kaybetti. Baba ve oğlunun cenazeleri, Karacasu ilçesi Çamarası Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Baba Mehmet Çınar da ölünce Karacasu yangınında can kaybı 3 oldu - Son Dakika
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