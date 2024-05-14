Baba Mesleğini Sürdürerek Köylerden Topladığı Antika Eşyaları Satıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Baba Mesleğini Sürdürerek Köylerden Topladığı Antika Eşyaları Satıyor

Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Mehmet Ataklı, baba mesleği olan antikacılığı sürdürmek için köylerden topladığı eski eşyaları satışa sunuyor. Ayrıca Van'a özgü olan savat gümüşçülüğün yaygınlaşması için yeni tasarımlar da yapıyor.

14.05.2024 00:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baba mesleğini sürdürerek köylerden topladığı antika eşyaları satıyor

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde ikamet eden Mehmet Ataklı isimli esnaf, baba mesleğini sürdürerek köylerden topladığı eski eşyaları harmanlayıp satışa sunuyor.

İpekyolu ilçesinde ikamet eden Mehmet Ataklı, baba mesleği olan antikacılığı sürdürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Kahvaltıcılar Sokağı'nda kurduğu dükkanda bir yandan antika eşya satan Ataklı, bir yandan da Van'a has olan savat gümüşçülüğün yaygınlaşması için yeni tasarımlar elde ediyor. Çocukluğundan beri kardeşleriyle birlikte babalarının yanında antika eşyalar sattığını ifade eden Ataklı, babasının vefatından sonra kardeşleriyle birlikte işi üstlendiklerini söyledi. Babasının 1950 yılından itibaren antika işiyle uğraştığını aktaran Ataklı, bu sayede birçok tarihi eseri de Van Müzesi'ne kazandırdıklarını söyledi. Genel olarak nümismatik para üzerine çalıştıklarını aktaran Ataklı, "Osmanlı koleksiyonu, Van savatlı gümüş eşyalarını alıp satıyoruz. Türk parası, Osmanlı parası, madalyaların yanı sıra kendi çalışmamız olarak Van'a özgü olan savat işçiliğini yapıyoruz. Bu savat işçiliği Van'da meşhurdu. Osmanlı padişahlarının savat gümüşünü Van'da yapıp devlet büyüklerine hediye ettiğini biliyoruz. Bunun yanı sıra savatın saray eşyası olarak da kullanıldığını biliyoruz" dedi.

Van'da eskiden 70-80 arasında gümüş atölyesinin olduğunu ancak gelinen çağda çok az sayıda atölyenin devam ettiğini belirten Ataklı, "Tuşba, 400 seneye yakın Urartulara başkentlik yaptı. Urartularda maden işçiliği çok hat safhadaydı. Bütün Anadolu'ya maden işçiliği Urartulardan aşılandı. Bizde Urartu takıları ile savat takılarını harmanlayıp yeni takılar ortaya çıkarıyoruz. Bazılarını kendimiz düzenliyoruz bazılarını da köylerden topluyoruz. Yasal olan şeyleri alıyoruz, yasal olmayanları müzeye teslim ediyoruz. Rahmetli babam müzeye çok eşya kazandırdı. Hatta bazı kitaplarda babamın ismi bile geçmiştir" ifadelerini kullandı.

Van'da gittikçe azalan savat gümüşçülüğün tekrar yaygınlaşması için çalışmalarının başlatıldığını ifade eden Ataklı, "Savat denildiğinde akla Van geliyor. Özellikle son zamanlarda savat gümüşçülüğün tekrar yaygınlaşması için çalışmalar başlatıldı. Van YYÜ'de bu yönde bölüm açılarak yeni elemanlar yetiştiriliyor. İnşallah daha iyi de olacağız. Biz de burada kendi çapımızda kolye, yüzük, teşbih ve bileklikler yapıyoruz. Ayrıca sipariş üzerine de çalışmalarımız var. Genelde burada satıyoruz ama Van'da takı alıp yurt dışına götürenler de var" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İpekyolu, Gümüş, Baba, Van, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baba Mesleğini Sürdürerek Köylerden Topladığı Antika Eşyaları Satıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:17 Fransa’da cezaevi aracına saldırı 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı Fransa'da cezaevi aracına saldırı! 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
15:02 CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 17:09:00. #1.13#
SON DAKİKA: Baba Mesleğini Sürdürerek Köylerden Topladığı Antika Eşyaları Satıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement